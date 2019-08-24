Греция: Суперлига 2019-2020

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Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Астерас
0'
1:0
6' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
58'
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
4
Камара
Мохамед
III
2
Судани
Эль-Арби
8
Гильерме
дос
Сантос
10
Поденсе
Даниэл
11
Эль-Араби
Юссеф
23
Кутрис
Леонардо
97
Ранджелович
Лазар
66
Сиссе
Папе
Абу
1
Nikos
Papadopoulos
II
23
Adrian
Riera
42
Антцулас
Георгиос
4
Triantafyllos
Pasalidis
77
Кирьякопулос
Гиоргос
17
Иглесиас
Матиас
7
Marc
Fernandez
6
Вальенте
Хосе
8
Фернандес
Борха
II
27
Котсирас
Яннис
10
Фернандес
Луис
Олимпиакос
4-2-3-1
Астерас
4-1-4-1

Ход матча

6'
Эль-Араби Юссеф
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень
Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК Олимпиакос 2:2 Динамо Киев ПАОК 3:1 Олимпиакос Ламия 3:3 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: +5 =8 -7
ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос
Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Астерас 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Кубок
Олимпиакос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Олимпиакос Суперлига Астерас 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 5:0 Астерас Кубок Олимпиакос 3:1 Астерас Суперлига Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Астерас 2:1 Олимпиакос Суперлига Астерас 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 4:0 Астерас Кубок Греции Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Олимпиакос Кубок Греции Астерас 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Астерас Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Арис Салоники 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ОФИ 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
6. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ксанти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панаитоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Паниониос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лариса 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф из команды Олимпиакос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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