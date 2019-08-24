Греция: Суперлига 2019-2020
Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Караискакис
Астерас
1:0
6' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
1
Са
Жозе
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
-
20 Мериа ЯссинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian RieraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Borja Jimenez
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =3 -3Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень
Виктория Пльзень 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Лариса 0:3 Олимпиакос Ламия 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Ксанти Панаитоликос 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Атромитос Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Ламия Олимпиакос 5:1 ОФИ Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 АЕК Олимпиакос 2:2 Динамо Киев ПАОК 3:1 Олимпиакос Ламия 3:3 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: +5 =8 -7ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос
Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Олимпиакос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Олимпиакос Суперлига Астерас 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 5:0 Астерас Кубок Олимпиакос 3:1 Астерас Суперлига Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Астерас 2:1 Олимпиакос Суперлига Астерас 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 4:0 Астерас Кубок Греции Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Олимпиакос Кубок Греции Астерас 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Астерас Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Арис Салоники
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|ОФИ
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ксанти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Панаитоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Паниониос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лариса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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