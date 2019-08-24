Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
4:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Лавантталь Арена
Альтах
1:0
6' Гол в свои воротаШрайнер Эммануэль
13' Желтая карточкаРнич Неманья
1:1
21' ГолManfred Fischer
31' Желтая карточкаКарич Эмир
2:1
34' ГолЛиндль Михаэль
37' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
3:1
43' ГолAnderson Niangbo
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerhard Struber
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
6'
13'
21'
31'
34'
37'
43'
3:1
58'
4:1
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер
САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах
Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Альтах: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|3.
|Вольфсбергер
|3:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Штурм
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|7.
|Ваттенс
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|8.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Альтах
|1:3
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|11.
|Маттерсбург
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|12.
|Адмира
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
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