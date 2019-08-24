Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Вольфсбергер
4:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Шрайнер Эммануэль
13' Желтая карточка
Рнич Неманья
1:1
21' Гол
Manfred Fischer
31' Желтая карточка
Карич Эмир
2:1
34' Гол
Линдль Михаэль
37' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
3:1
43' Гол
Anderson Niangbo
4:1
58' Гол
 58'
29
Куттин
Мануэль
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Shon
Weissman
21
Anderson
Niangbo
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Карич
Эмир
17
Florian
Jamnig
4
Samuel
Gouet
12
Диаките
Усман
7
Гебауэр
Кристиан
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
Вольфсбергер
4-3-1-2
Альтах
4-4-1-1

Ход матча

6'
Шрайнер Эммануэль
1:0
13'
Рнич Неманья
 
21'
1:1
Manfred Fischer
(Гебауэр Кристиан)
31'
 
Карич Эмир
34'
Линдль Михаэль
(Anderson Niangbo)
2:1
37'
 
Цвишенбруггер Ян
43'
Anderson Niangbo
(Шмид Романо)
3:1
58'
4:1

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер
САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах
Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Альтах: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 3 12
3. Вольфсбергер 3:1 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Рапид Вена 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Штурм 4 2 0 2 4 - 2 6
7. Ваттенс 4 1 2 1 7 - 6 5
8. Санкт-Пёльтен 1:0 5 1 2 2 4 - 12 5
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 8 4
10. Альтах 1:3 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Маттерсбург 0:1 5 1 0 4 4 - 16 3
12. Адмира 4 0 1 3 2 - 9 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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