Австрия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
23' Гол
Рагуж Марко
1:1
47' Гол
Шаберсбергер Филипп
53' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
54'
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
9
Фунтас
Таксиархис
10
Мург
Томас
7
Шаберсбергер
Филипп
27
Баджи
Алиу
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
21
Востри
Маркус
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуж
Марко
28
Фризер
Доминик
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

17'
Ауэр Штефан
Шик Торстен
 
23'
0:1
Рагуж Марко
(Поцманн Марвин)
29'
Кнофлах Тобиас
Штребингер Ричард
 
46'
 
Реннер Рене
Поцманн Марвин
47'
Шаберсбергер Филипп
(Ульманн Максимилиан)
1:1
53'
Фунтас Таксиархис
 

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК
Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. ЛАСК 1:0 5 4 1 0 8 - 1 13
2. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 3 12
3. Вольфсбергер 3:1 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Рапид Вена 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
6. Штурм 4 2 0 2 4 - 2 6
7. Ваттенс 4 1 2 1 7 - 6 5
8. Санкт-Пёльтен 1:0 5 1 2 2 4 - 12 5
9. Аустрия Вена 4 1 1 2 7 - 8 4
10. Альтах 1:3 5 1 1 3 8 - 12 4
11. Маттерсбург 0:1 5 1 0 4 4 - 16 3
12. Адмира 4 0 1 3 2 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...