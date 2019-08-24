Австрия: Бундеслига 2019-2020
Рапид Вена
1:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Альянц
ЛАСК
0:1
23' ГолРагуж Марко
1:1
47' ГолШаберсбергер Филипп
53' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
13
Шик
Торстен
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
27
Баджи
Алиу
29
Рагуж
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуж МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
23'
0:1
47'
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург
Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК
Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|3.
|Вольфсбергер
|3:1
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Рапид Вена
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|6.
|Штурм
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|7.
|Ваттенс
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|8.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|9.
|Аустрия Вена
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Альтах
|1:3
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|11.
|Маттерсбург
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|12.
|Адмира
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Загрузка...