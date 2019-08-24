Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 15'
Омония
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия
Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +5 =5 -10АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония
Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Докса Катокопия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Омония
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Этникос Ахна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Неа Саламина
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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