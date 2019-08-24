Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Докса Катокопия
0:0
Первый тайм: 15'
Омония
0' 15'

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия
Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия
Омония Последние 20 матчей: +5 =5 -10
АЕК Ларнака 2:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония
Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок
Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Пафос 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Докса Катокопия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Омония 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Этникос Ахна 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Неа Саламина 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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