Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕК Ларнака
0:0
Конец матча
Аполлон
0'
26' Желтая карточка
Селимович Вахид
38' Желтая карточка
Матарин Рауль Руис
60' Желтая карточка
Касес Начо
60' Желтая карточка
Юсте Эктор
74' Желтая карточка
Микель Гонсалес
90' Желтая карточка
Зелая Эмилио
90'+4
АЕК Ларнака
Аполлон

Ход матча

26'
 
Селимович Вахид
38'
Матарин Рауль Руис
 
60'
Касес Начо
 
60'
 
Юсте Эктор
70'
 
Нсуэ Эмилио
Агирре Диего
73'
 
Roger M'Pinda
Кириаку Хараламбос
74'
Микель Гонсалес
 
76'
Фиолич Иван
Шполярич Матья
 
78'
Анастасиу Костас
Матарин Рауль Руис
 
81'
 
Гакпе Серж
Василиу Гиоргос
90'
 
Зелая Эмилио

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон
Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аполлон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Этникос Ахна 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Анортосис 3 2 1 0 4 - 1 7
4. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 3 - 3 7
5. АПОЭЛ 2 2 0 0 6 - 2 6
6. АЕК Ларнака 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Аполлон 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Пафос 4 1 0 3 4 - 8 3
9. Неа Саламина 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Олимпиакос Никосия 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Докса Катокопия 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Эносис 4 0 0 4 6 - 11 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Матарин Рауль Руис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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