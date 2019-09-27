Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕК Ларнака
0:0
Конец матча
Аполлон
26' Желтая карточкаСелимович Вахид
38' Желтая карточкаМатарин Рауль Руис
60' Желтая карточкаКасес Начо
60' Желтая карточкаЮсте Эктор
74' Желтая карточкаМикель Гонсалес
90' Желтая карточкаЗелая Эмилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Састре ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Касес НачоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Янну ТомасПолузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
- Основной состав
-
36 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Агирре ДиегоЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Daniel CarrНападающий
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
Ход матча
26'
60'
60'
74'
90'
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =6 -2Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Омония Пафос 0:2 АЕК Ларнака Гент 3:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 1:1 Гент Левски София 0:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Левски София Петрокуб 0:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон
Аполлон 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аполлон: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:1 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Этникос Ахна
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Анортосис
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Аполлон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Пафос
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|9.
|Неа Саламина
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Эносис
|4
|0
|0
|4
|6 - 11
|0
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