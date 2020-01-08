Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АПОЭЛ
4:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
0:1
15' Гол
Rafael Acosta I
1:1
48' Гол
Соуза Лукас
50' Желтая карточка
Kiko Femenía III
2:1
58' Гол
Меркис Георге
71' Желтая карточка
Rafael Acosta I
3:1
78' Гол
Михайлович Драган
4:1
86' Гол
Халлениус Линус
4:2
90' Гол
Захариу Панайотис
90'+3
АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия

Ход матча

15'
0:1
Rafael Acosta I
46'
Халлениус Линус
Павлович Андрия
 
48'
Соуза Лукас
1:1
50'
 
Kiko Femenía III
56'
Алеф Салданья
Матич Урош
 
58'
Меркис Георге
2:1
64'
 
Захариу Панайотис
Эно Эйонг
64'
 
Айте Джонатан
Fabrice Nkwoh
71'
 
Rafael Acosta I
78'
Михайлович Драган
3:1
83'
Яколиш Антонио
Сулейман Муса
 
84'
 
Evgenios Kyriakou
Kiko Femenía III
86'
Халлениус Линус
4:1
90'
4:2
Захариу Панайотис

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Олимпиакос Никосия 0:1 АПОЭЛ Кубок Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 14 10 3 1 33 - 9 33
2. Омония 15 9 4 2 23 - 10 31
3. АПОЭЛ 13 8 3 2 26 - 9 27
4. Аполлон 14 8 2 4 24 - 14 26
5. АЕЛ Лимаcсол 15 6 5 4 17 - 16 23
6. Неа Саламина 15 6 2 7 18 - 25 20
7. АЕК Ларнака 15 4 7 4 23 - 20 19
8. Олимпиакос Никосия 15 3 7 5 22 - 24 16
9. Этникос Ахна 14 3 4 7 17 - 27 13
10. Пафос 14 3 3 8 10 - 22 12
11. Эносис 15 1 5 9 19 - 36 8
12. Докса Катокопия 15 1 5 9 10 - 30 8


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