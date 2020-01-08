Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АПОЭЛ
4:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0:1
15' ГолRafael Acosta I
1:1
48' ГолСоуза Лукас
50' Желтая карточкаKiko Femenía III
2:1
58' ГолМеркис Георге
71' Желтая карточкаRafael Acosta I
3:1
78' ГолМихайлович Драган
4:1
86' ГолХаллениус Линус
4:2
90' ГолЗахариу Панайотис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Нани IIПолузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христодулу Памбос
Ход матча
15'
0:1
48'
1:1
50'
58'
2:1
71'
78'
86'
4:1
90'
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =4 -5АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья
Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Карабах 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Севилья 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +7 =7 -6АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Неа Саламина Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 10
Олимпиакос Никосия 0:1 АПОЭЛ Кубок Олимпиакос Никосия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|14
|10
|3
|1
|33 - 9
|33
|2.
|Омония
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|3.
|АПОЭЛ
|13
|8
|3
|2
|26 - 9
|27
|4.
|Аполлон
|14
|8
|2
|4
|24 - 14
|26
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|6
|5
|4
|17 - 16
|23
|6.
|Неа Саламина
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|7.
|АЕК Ларнака
|15
|4
|7
|4
|23 - 20
|19
|8.
|Олимпиакос Никосия
|15
|3
|7
|5
|22 - 24
|16
|9.
|Этникос Ахна
|14
|3
|4
|7
|17 - 27
|13
|10.
|Пафос
|14
|3
|3
|8
|10 - 22
|12
|11.
|Эносис
|15
|1
|5
|9
|19 - 36
|8
|12.
|Докса Катокопия
|15
|1
|5
|9
|10 - 30
|8
Загрузка...