Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
 
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Бавария

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор
Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария
Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария Бавария 5:0 Боруссия Д

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига
Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига Бавария 0:1 Шальке 04 Кубок
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Фрайбург 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Фортуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Айнтрахт Фр 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Байер Л 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Боруссия М 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Хоффенхайм 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кёльн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Падерборн 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вердер 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Майнц 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Унион Берлин 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Аугсбург 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
    Шальке 04
    3.9% (2)
    Ничья
    9.8% (5)
    Бавария
    86.3% (44)
    1:2 Бавария
    47.1% (24)
    0:2 Бавария
    23.5% (12)
    1:3 Бавария
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:1 Шальке 04
    3.9% (2)
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