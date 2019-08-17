Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
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Стадион: Фелтинс-Арена
Бавария
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор
Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария
Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария Бавария 5:0 Боруссия Д
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Бавария: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига Бавария 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Айнтрахт Фр
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Байер Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кёльн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Унион Берлин
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Шальке 04
3.9% (2)
Ничья
9.8% (5)
Бавария
86.3% (44)
1:2 Бавария
47.1% (24)
0:2 Бавария
23.5% (12)
1:3 Бавария
9.8% (5)
1:1 Ничья
5.9% (3)
2:1 Шальке 04
3.9% (2)
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