Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13300
Эммен
0'
13' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
26' Желтая карточка
Угриниц Филип
1:0
33' Гол
Кёлерт Матс II
1:1
58' Пенальти
Коларж Марко
2:1
72' Гол
Кёлерт Матс II
73' Желтая карточка
Бейл Гленн
76' Желтая карточка
Питерс Йорденс
90' Желтая карточка
Саддики Дрис
90'+6
1
Велленройтер
Тимон
15
Данкерлёй
Дамил
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
39
Бесте
Ян-Никлас
20
Чакон
Майкл
21
Угриниц
Филип
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
25
Ариас
Яфар
9
Коларж
Марко
Виллем II
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Де Леув Михаэль
26'
 
Угриниц Филип
33'
Кёлерт Матс II
(Саддики Дрис)
1:0
58'
1:1
Коларж Марко
72'
Кёлерт Матс II
(Хольмен Себастьян)
2:1
73'
 
Бейл Гленн
76'
Питерс Йорденс
 
76'
 
Пенья Серхио
Чакон Майкл
84'
МакГэрри Джеймс
Кёлерт Матс II
 
90'
Саддики Дрис
 
90'
 
Freddy Quispel
Коларж Марко
90'
Гладон Пол
Павлидис Вангелис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ
Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ
Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Виллем II 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:2 Эммен Первый дивизион Эммен 1:0 Виллем II Первый дивизион
Виллем II 5:0 Эммен Первый дивизион Эммен 0:2 Виллем II Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 2:1 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
4. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Утрехт 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
7. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Твенте 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Херенвен 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Эммен 1:2 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Хераклес 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
15. Ваалвейк 3 0 1 2 4 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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