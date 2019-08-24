Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
2:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13300
Эммен
13' Желтая карточкаДе Леув Михаэль
26' Желтая карточкаУгриниц Филип
1:0
33' ГолКёлерт Матс II
1:1
58' ПенальтиКоларж Марко
2:1
72' ГолКёлерт Матс II
73' Желтая карточкаБейл Гленн
76' Желтая карточкаПитерс Йорденс
90' Желтая карточкаСаддики Дрис
17
Саддики
Дрис
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Райн ДиланЗащитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
-
30 Бос ХенкНападающий
-
-
-
-
27 Leon Sopic
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
26'
33'
1:0
58'
1:1
72'
73'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ
Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген Эммен 3:0 ОФИ
Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|2:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Твенте
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Эммен
|1:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Хераклес
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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