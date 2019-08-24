Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Янг Бойз
2:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Бреше Янник
37' Желтая карточка
Nathan V
49' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
53' Желтая карточка
Заутер Илан
2:0
59' Гол
Нсаме Жан-Пьер
67'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
3
Соренсен
Фредерик
21
Гарсия
Улиссес
28
Лустенбергер
Фабиан
17
Ассале
Рожер
8
Сьерро
Венсан
11
Гаудино
Джанлука
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
35
Зом
Симон
17
Бангура
Умару
3
Nathan
V
77
Willie
Britto
14
Домджони
Тони
6
Попович
Денис
5
Харабадзе
Леван
18
Blaz
Kramer
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-1-4-1
Цюрих
3-4-3

Ход матча

29'
Бреше Янник
1:0
37'
 
Nathan V
46'
 
Matteo Di Giusto
Сисей Ассан
46'
 
Заутер Илан
Харабадзе Леван
49'
Гарсия Улиссес
 
53'
 
Заутер Илан
59'
Нсаме Жан-Пьер
(Ассале Рожер)
2:0
65'
Нгамелеу Муми
Нсаме Жан-Пьер
 
66'
Эбишер Мишель
Фасснахт Кристиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих
Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих Цюрих 3:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Цюрих: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Базель 1:0 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Лугано 4 1 2 1 5 - 3 5
4. Тун 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Сьон 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Цюрих 0:2 6 1 2 3 5 - 12 5
8. Люцерн 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Санкт-Галлен 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 5 0 3 2 5 - 7 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    ГООООООООЛ - Бреше Янник очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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