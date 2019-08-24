Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
2:0
Второй тайм: 67'
Стадион: Стад де Суиз
Цюрих
1:0
29' Гол в свои воротаБреше Янник
37' Желтая карточкаNathan V
49' Желтая карточкаГарсия Улиссес
53' Желтая карточкаЗаутер Илан
2:0
59' ГолНсаме Жан-Пьер
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
25
Бреше
Янник
35
Зом
Симон
3
Nathan
V
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
35 Зом СимонЗащитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Заутер ИланЗащитник
-
21 Алиу ИзерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
29'
1:0
37'
49'
53'
59'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8Блэк Старз 1:2 Цюрих Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 3:1 Цюрих
Люцерн 0:0 Цюрих Цюрих 0:4 Лугано РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих Цюрих 3:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Цюрих: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Базель
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Тун
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Цюрих
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
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