Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
0:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Ружомберок
Спартак Трнава
16' Желтая карточкаIvan Mesik
0:1
40' ПенальтиМитря Богдан
40' Желтая карточкаТвардзик Филип
65' Желтая карточкаМитря Богдан
Ход матча
16'
40'
0:1
40'
65'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок
Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +8 =6 -6Спартак Трнава 1:2 Тренчин Погронье 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Нитра Спартак Трнава 3:1 Локомотив Пловдив
Жилина 4:2 Спартак Трнава Локомотив Пловдив 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Середь Спартак Трнава 2:0 Радник Радник 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Тренчин Нитра 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:1 Железярне Подбрезова Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:3 Жилина Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Сеница Сеница 0:0 Спартак Трнава Железярне Подбрезова 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Нитра Спартак Трнава 1:0 Сеница
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спартак Трнава: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:3 Ружомберок Кубок Словакии Ружомберок 3:2 Спартак Трнава Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Жилина
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Спартак Трнава
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Тренчин
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Злате Моравце
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Середь
|1:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Ружомберок
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|Земплин
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Погронье
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Сеница
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|12.
|Нитра
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
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