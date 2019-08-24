Словакия: Суперлига 2019-2020

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Ружомберок
0:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Спартак Трнава
0'
16' Желтая карточка
Ivan Mesik
0:1
40' Пенальти
Митря Богдан
40' Желтая карточка
Твардзик Филип
65' Желтая карточка
Митря Богдан
70'

Ход матча

16'
 
Ivan Mesik
40'
0:1
Митря Богдан
40'
Твардзик Филип
 
65'
 
Митря Богдан

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сеница 2:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок
Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок
Спартак Трнава Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Спартак Трнава 1:2 Тренчин Погронье 2:2 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Нитра Спартак Трнава 3:1 Локомотив Пловдив
Жилина 4:2 Спартак Трнава Локомотив Пловдив 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 2:0 Середь Спартак Трнава 2:0 Радник Радник 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Тренчин Нитра 0:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:1 Железярне Подбрезова Сеница 2:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 3:3 Жилина Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:1 Сеница Сеница 0:0 Спартак Трнава Железярне Подбрезова 0:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 1:1 Нитра Спартак Трнава 1:0 Сеница

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Спартак Трнава: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 1:0 Ружомберок Суперлига
Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига Спартак Трнава 1:3 Ружомберок Кубок Словакии Ружомберок 3:2 Спартак Трнава Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Жилина 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Спартак Трнава 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Тренчин 2:0 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Злате Моравце 6 3 1 2 6 - 7 10
6. ДАК 5 2 1 2 10 - 8 7
7. Середь 1:1 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Ружомберок 0:1 6 1 2 3 6 - 8 5
9. Земплин 1:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Погронье 0:2 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Сеница 6 1 1 4 7 - 14 4
12. Нитра 5 1 0 4 3 - 9 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    Митря Богдан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Твардзик Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Митря Богдан из команды Спартак Трнава забивает с точки!
  • Желтая карточка
    16'
    Ivan Mesik получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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