Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Базель
27' Желтая карточкаБаланта Эдер
0:1
55' ГолФрай Фабиан
57' Желтая карточкаАльдерете Омар
68' Желтая карточкаФрай Фабиан
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
16
Сейду
Лео
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
23
Баланта
Эдер
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Safet Alic
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
23 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
27'
55'
0:1
57'
68'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +14 =0 -6Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК
Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Базель
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лугано
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|4.
|Тун
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Цюрих
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
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