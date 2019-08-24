Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Нёвшатель Ксамакс
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Базель
0'
27' Желтая карточка
Баланта Эдер
0:1
55' Гол
Фрай Фабиан
57' Желтая карточка
Альдерете Омар
68' Желтая карточка
Фрай Фабиан
69'
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
8
Samir
Ramizi
7
Thibault
Corbaz
16
Сейду
Лео
17
Taulan
Seferi
Sulejmanov
14
Нуццоло
Рафаэль
28
Liridon
Mulaj
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
23
Баланта
Эдер
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Баланта Эдер
55'
0:1
Фрай Фабиан
(Буа Кевин)
57'
 
Альдерете Омар
68'
 
Фрай Фабиан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз
Базель Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК
Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 13
Базель: победы: 13, ничьи: 7, поражения: 0
Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига
Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Базель Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Базель 1:0 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Лугано 4 1 2 1 5 - 3 5
4. Тун 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Сьон 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Цюрих 0:2 6 1 2 3 5 - 12 5
8. Люцерн 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Санкт-Галлен 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Нёвшатель Ксамакс 0:1 5 0 3 2 5 - 7 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Баланта Эдер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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