Словакия: Суперлига 2019-2020
0:1
9' ГолКлебер Насименту
1:1
17' ГолMatus Vojtko
41' Желтая карточкаИлиев Деян
Ход матча
9'
17'
41'
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +5 =5 -10ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин
Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +6 =2 -12Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница
Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь
Последние игры между собой
Земплин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|5
|0
|0
|17 - 1
|15
|2.
|Жилина
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|3.
|Спартак Трнава
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Тренчин
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|5.
|Злате Моравце
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Середь
|1:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Ружомберок
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|Земплин
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|10.
|Погронье
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Сеница
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|12.
|Нитра
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
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