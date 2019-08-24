Словакия: Суперлига 2019-2020

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Земплин
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Середь
0'
0:1
9' Гол
Клебер Насименту
1:1
17' Гол
Matus Vojtko
41' Желтая карточка
Илиев Деян
70'

Ход матча

9'
0:1
Клебер Насименту
(Kristian Lukacik)
17'
Matus Vojtko
(Dimitrios Popovits)
1:1
41'
 
Илиев Деян

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин Слован Братислава 3:0 Земплин
Земплин 0:3 Жилина ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин
Середь Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК Середь 2:1 Сеница
Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь

Последние игры между собой

Земплин: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Середь 2:2 Земплин Суперлига Земплин 2:0 Середь Суперлига Земплин 1:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Земплин Суперлига
Земплин 4:1 Середь Вторая лига Середь 0:1 Земплин Вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 5 0 0 17 - 1 15
2. Жилина 5 5 0 0 15 - 5 15
3. Спартак Трнава 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Тренчин 2:0 6 3 1 2 9 - 8 10
5. Злате Моравце 6 3 1 2 6 - 7 10
6. ДАК 5 2 1 2 10 - 8 7
7. Середь 1:1 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Ружомберок 0:1 6 1 2 3 6 - 8 5
9. Земплин 1:1 6 1 2 3 5 - 9 5
10. Погронье 0:2 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Сеница 6 1 1 4 7 - 14 4
12. Нитра 5 1 0 4 3 - 9 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Илиев Деян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Matus Vojtko бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Клебер Насименту бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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