Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 32800
Гронинген
0'
1:0
12' Гол
Росарио Пабло
29' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
2:0
38' Гол
Дюмфрис Дензел
2:1
70' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
3:1
90' Гол
Брума Арминду
90' Желтая карточка
Romano Postema
90'+7
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
28
Боскальи
Оливье
8
Хендрикс
Йоррит
18
Росарио
Пабло
25
Доан
Рицу
10
Бергвейн
Стевен
19
Гакпо
Коди
9
Мален
Дониэлл
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
18
Эль-Мессауди
Ахмед
6
Azor
Matusiwa
23
Хрустиц
Айдин
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
21
Вормердам
Дьянго
35
Бенсоп
Чарлисон
ПСВ
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

12'
Росарио Пабло
(Бергвейн Стевен)
1:0
29'
 
Хрустиц Айдин
38'
Дюмфрис Дензел
(Мален Дониэлл)
2:0
59'
Ихаттарен Мохаммед
Мален Дониэлл
 
70'
2:1
Лундквист Рамон-Паскаль
(Эль-Мессауди Ахмед)
71'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Вормердам Дьянго
79'
Брума Арминду
Гакпо Коди
 
82'
 
Romano Postema
Azor Matusiwa
87'
 
Асоро Йоэль
Ван Хинтум Барт
88'
Садилек Михал
Боскальи Оливье
 
90'
Брума Арминду
(Бергвейн Стевен)
3:1
90'
 
Romano Postema

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ
Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген
Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие
Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Гронинген Эредивизие ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 7 5 2 0 23 - 6 17
2. ПСВ 7 5 2 0 18 - 5 17
3. Витесс 7 4 2 1 14 - 11 14
4. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 13 - 3 13
5. Виллем II 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
7. Утрехт 7 3 2 2 14 - 11 11
8. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
9. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
10. Фейеноорд 6 2 4 0 11 - 9 10
11. ВВВ-Венло 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 7 2 1 4 7 - 10 7
13. ПЕК Зволле 7 2 1 4 13 - 16 7
14. Херенвен 7 1 4 2 8 - 9 7
15. АДО Ден Хааг 7 2 0 5 10 - 13 6
16. Эммен 7 1 1 5 8 - 17 4
17. Фортуна Ситтард 0:3 7 0 2 5 8 - 19 2
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 48'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 48'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 47'
    Ван Хинтум Барт из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Фиргевер Ник из команды ПСВ играет слишком грубо. Лундквист Рамон-Паскаль оказался на газоне.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 44'
    Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    ШТАНГА! Лундквист Рамон-Паскаль перекинул стенку и вратаря, но мяч попадает в штангу!
  • Фол, нарушение
    43'
    Хендрикс Йоррит из команды ПСВ играет слишком грубо. Лундквист Рамон-Паскаль оказался на газоне.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 43'
    Шанс получает Дюмфрис Дензел из команды ПСВ, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    43'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 42'
    Итакура Ко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 38'
    Мален Дониэлл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дюмфрис Дензел изменил счет на табло!
  • 38'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 38'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 37'
    Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 36'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 35'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 33'
    Пространство открывается для Доан Рицу, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 33'
    Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    30'
    Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Желтая карточка
    29'
    Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Безумный фол. Хрустиц Айдин грубо играет против соперника. Пострадал Боскальи Оливье
  • 29'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 27'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Те Вирик Мик наказан за толчок Гакпо Коди
  • 26'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 25'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 24'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Офсайд
    23'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ в офсайде
  • 23'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 23'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 20'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 20'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Хрустиц Айдин из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 19'
    Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 16'
    Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 16'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 14'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 14'
    Пространство открывается для Те Вирик Мик, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 14'
    Хрустиц Айдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лундквист Рамон-Паскаль
  • 12'
    Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Росарио Пабло из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 10'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 6'
    Мален Дониэлл не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 5'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 2'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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