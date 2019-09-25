Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
12' ГолРосарио Пабло
29' Желтая карточкаХрустиц Айдин
2:0
38' ГолДюмфрис Дензел
2:1
70' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
3:1
90' ГолБрума Арминду
90' Желтая карточкаRomano Postema
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
1:0
29'
38'
2:0
70'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген
Гронинген 1:3 Твенте Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Гронинген Эредивизие ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|2.
|ПСВ
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|3.
|Витесс
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|5.
|Виллем II
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|7.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|8.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|9.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Фейеноорд
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|11.
|ВВВ-Венло
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|Херенвен
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|15.
|АДО Ден Хааг
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|16.
|Эммен
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|7
|0
|2
|5
|8 - 19
|2
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
Загрузка...