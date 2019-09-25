Голландия: Эредивизие 2019-2020

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

44' Удар от ворот произведет ПСВ

44' Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали

44' ШТАНГА! Лундквист Рамон-Паскаль перекинул стенку и вратаря, но мяч попадает в штангу!

43' Удар от ворот произведет Гронинген

42' Итакура Ко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Идет дождь, трудные условия для игроков.

38' Г О О О О Л - Дюмфрис Дензел изменил счет на табло!

38' ПСВ имеет хороший шанс забить.

37' Удар от ворот произведет Гронинген

37' Гакпо Коди не смог попасть в створ ударом издали

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

35' Удар от ворот произведет Гронинген

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Гронинген

33' Пространство открывается для Доан Рицу , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

29' Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи

29' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

25' Удар от ворот произведет ПСВ

24' Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' ПСВ имеет хороший шанс забить.

22' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Росарио Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Боскальи Оливье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Гронинген

15' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

14' Удар от ворот произведет ПСВ

14' Пространство открывается для Те Вирик Мик , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Хрустиц Айдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Г О О О О Л - Росарио Пабло из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Гронинген

6' Мален Дониэлл не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля