Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Хераклес
 
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Стадион:
Витесс

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес
Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт ПСВ 3:1 Хераклес Хераклес 4:5 Эксельсиор АЗ Алкмаар 2:1 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс
Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хераклес 3:2 Витесс Эредивизие Хераклес 0:2 Витесс Кубок Витесс 4:0 Хераклес Эредивизие Витесс 0:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Хераклес 6:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
3. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Утрехт 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
6. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Виллем II 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Твенте 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Херенвен 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Эммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Ваалвейк 3 0 1 2 4 - 8 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
16. Хераклес 3 0 1 2 1 - 7 1
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хераклес - Витесс

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Хераклес - Витесс
    Хераклес
    19.1% (9)
    Ничья
    17% (8)
    Витесс
    63.8% (30)
    1:2 Витесс
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    2:1 Хераклес
    10.6% (5)
    1:0 Хераклес
    8.5% (4)
    0:2 Витесс
    6.4% (3)
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