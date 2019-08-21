Голландия: Эредивизие 2019-2020
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес
Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт ПСВ 3:1 Хераклес Хераклес 4:5 Эксельсиор АЗ Алкмаар 2:1 Хераклес
Витесс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Витесс 3:0 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс
Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс Витесс 4:1 ПЕК Зволле Утрехт 0:0 Витесс Витесс 3:3 ПСВ
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Хераклес Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Хераклес 4:1 Витесс Кубок Хераклес 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Хераклес Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 Витесс Эредивизие Хераклес 6:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Хераклес Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Твенте
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Эммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Ваалвейк
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|16.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Хераклес
19.1% (9)
Ничья
17% (8)
Витесс
63.8% (30)
1:2 Витесс
44.7% (21)
1:1 Ничья
12.8% (6)
2:1 Хераклес
10.6% (5)
1:0 Хераклес
8.5% (4)
0:2 Витесс
6.4% (3)
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