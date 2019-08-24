Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Метц
0'
2' Желтая карточка
Сунзу Стоппила
1:0
4' Гол
Эль-Мелали Фарид
25'
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
5
Мангани
Томас
28
Эль-Мелали
Фарид
15
Капелле
Пьеррик
27
Mathias
Pereira-Lage
19
Баокен
Стефан
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
13
Сунзу
Стоппила
17
Делен
Тома
24
Коад
Рено
4
Н'Дорам
Кевин
5
Ангбан
Викторьен
7
Ньяне
Ибраима
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Анже
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

2'
 
Сунзу Стоппила
4'
Эль-Мелали Фарид
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже
Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако
Метц Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц
Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц Метц 2:1 Лорьян Ньор 0:3 Метц Метц 1:1 Сошо

Последние игры между собой

Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Метц 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Метц Кубок лиги Анже 0:1 Метц Лига 1 Анже 2:1 Метц Лига 1
Метц 2:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Метц Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:0 Метц Лига 2 Анже 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Анже 0:1 Метц Лига 2 Анже 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:1 Анже Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ренн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анже 1:0 3 2 0 1 4 - 7 6
5. Реймс 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Метц 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9. Амьен 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Бордо 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Брест 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Страсбург 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Нант 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Дижон 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 25'
    Анже пытается что-то создать.
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Метц пытается что-то создать.
  • 23'
    Великолепное видение игры демонстрирует Томас Ромен из команды Анже, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 23'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 23'
    Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Баокен Стефан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Метц пытается что-то создать.
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Сунзу Стоппила наказан за толчок Баокен Стефан
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 18'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Капелле Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 18'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 18'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Mathias Pereira-Lage из команды Анже опасно и грубо сыграл. Диалло Хабиб пострадал.
  • 16'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 16'
    Делен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Анже контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 14'
    Mathias Pereira-Lage не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    13'
    Ангбан Викторьен наказан за толчок Эль-Мелали Фарид
  • 13'
    Головой пробил Сантамария Батист, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    13'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 12'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 12'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 12'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 11'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Мелали Фарид
  • 10'
    Бамба Абдулайе из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 10'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Mathias Pereira-Lage бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 5'
    Баокен Стефан из команды Анже делает пас партнеру.
  • 5'
    Траоре Исмаэль делает длинную передачу вперед
  • Описание гола
    4'
    ГОООООЛ Анже забивает
  • 4'
    Аит-Нури Раян из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Мангани Томас пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    2'
    Сунзу Стоппила получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Сунзу Стоппила из команды Метц поставил подножку. Пострадал Mathias Pereira-Lage
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:0 Метц
Анже
69.1% (105)
Ничья
23% (35)
Метц
7.9% (12)
1:0 Анже
38.8% (59)
2:1 Анже
24.3% (37)
1:1 Ничья
19.1% (29)
2:0 Анже
4.6% (7)
1:2 Метц
3.9% (6)
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