Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Раймон Копа
Метц
2' Желтая карточкаСунзу Стоппила
1:0
4' ГолЭль-Мелали Фарид
24
Томас
Ромен
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
24
Коад
Рено
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каби МануэльЗащитник
-
10 Гакпа МарвинПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =9 -5Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже
Метц Последние 20 матчей: +10 =6 -4Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц
Последние игры между собой
Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Метц: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анже
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|5.
|Реймс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Метц
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Амьен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Бордо
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Страсбург
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Нант
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Дижон
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Анже
69.1% (105)
Ничья
23% (35)
Метц
7.9% (12)
1:0 Анже
38.8% (59)
2:1 Анже
24.3% (37)
1:1 Ничья
19.1% (29)
2:0 Анже
4.6% (7)
1:2 Метц
3.9% (6)
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