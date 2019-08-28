Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

41' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

37' Г О О О О Л - Осимхен Виктор изменил счет на табло!

37' Лилль имеет хороший шанс забить.

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Джало Тьягу из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

34' Пространство открывается для Осимхен Виктор , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Харольд Мукоуди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хорошая попытка от Буанга Денис , был неплохой удар, но вратарь спас

32' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Плохо играет Перрен Лоик - неудачный вынос, и мяч у соперниц

30' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

30' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

29' Пространство открывается для Иконе Джонатан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Лилль имеет хороший шанс забить.

28' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

24' После штрафного удара,который нанес Язиджи Юсуф мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль дос Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Габриэль дос Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

20' Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

20' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновится спорным мячом

18' Реми Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Аолу Жан-Эде , обходя своих соперников

15' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

15' Харольд Мукоуди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Харольд Мукоуди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Лилль

12' Как она упустила момент!?! Буанга Денис имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

9' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Лилль

7' Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Плохо играет Джало Тьягу - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Удар от ворот произведет Лилль

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хорошая попытка от Бамба Джонатан , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сент-Этьен начинает с центра поля