Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
37' Гол
Осимхен Виктор
42'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
2
Джало
Тьягу
29
Брадариц
Домагой
4
Габриэль
дос
Сантос
21
Андре
Бенжамин
12
Язиджи
Юсуф
10
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
2
Harold
Moukoudi
5
Колодзейчак
Тимоти
17
Аолу
Жан-Эде
6
М'Вила
Янн
20
Буанга
Денис
7
Будебуз
Ряд
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Лилль
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

19'
Осимхен Виктор
Реми Лоик
 
37'
Осимхен Виктор
(Брадариц Домагой)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль
Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 5:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Сент-Этьен Лига 1
Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Лилль Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лилль Кубок Сент-Этьен 0:0 Лилль Кубок лиги Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Лион Заявка 3 2 0 1 9 - 1 6
4. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
6. Сент-Этьен 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Лилль 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Монпелье Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
15. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Марсель Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Сент-Этьен
Лилль
77.2% (122)
Ничья
20.3% (32)
Сент-Этьен
2.5% (4)
2:1 Лилль
46.2% (73)
1:0 Лилль
19% (30)
1:1 Ничья
15.2% (24)
2:0 Лилль
5.7% (9)
3:1 Лилль
5.7% (9)
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