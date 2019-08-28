Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Пьер Моруа
Сент-Этьен
1:0
37' ГолОсимхен Виктор
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
12
Язиджи
Юсуф
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
17
Аолу
Жан-Эде
20
Буанга
Денис
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
33 Над Микаэль
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Лилль: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Лилль Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Лилль 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:2 Лилль Кубок Сент-Этьен 0:0 Лилль Кубок лиги Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 1:2 Лилль Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Лилль
77.2% (122)
Ничья
20.3% (32)
Сент-Этьен
2.5% (4)
2:1 Лилль
46.2% (73)
1:0 Лилль
19% (30)
1:1 Ничья
15.2% (24)
2:0 Лилль
5.7% (9)
3:1 Лилль
5.7% (9)
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