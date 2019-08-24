Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Бордо
0'
0:1
11' Гол
Хван Ый-Чжо
26'
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
3
Нгонда
Глоди
24
Лаутоа
Веслей
23
Кейта
Абдулайе
II
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
7
Саммаритано
Фредерик
17
Бальде
Мама
1
Костил
Бенуа
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
25
Кватенг
Энок
5
Отавио
Пассос
8
Чуамени
Орельен
23
Бенито
Лорис
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
Дижон
4-1-4-1
Бордо
3-4-3

Ход матча

11'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Калу Сэмьюэл)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон
Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай
Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Бордо 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Бордо Кубок лиги Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Дижон Лига 1
Дижон 3:2 Бордо Лига 1 Дижон 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Дижон Кубок Бордо 3:2 Дижон Лига 1 Бордо 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Бордо Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ренн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анже 1:0 3 2 0 1 4 - 7 6
5. Реймс 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Метц 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9. Амьен 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Бордо 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Брест 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Страсбург 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Нант 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Дижон 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Бордо
Дижон
17.3% (26)
Ничья
50.7% (76)
Бордо
32% (48)
1:1 Ничья
41.3% (62)
1:2 Бордо
17.3% (26)
0:1 Бордо
11.3% (17)
2:1 Дижон
8.7% (13)
0:0 Ничья
8% (12)
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