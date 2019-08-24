Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Бордо
0:1
11' ГолХван Ый-Чжо
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бенито ЛорисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон
Бордо Последние 20 матчей: +3 =4 -13Бордо 1:1 Монпелье Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай
Последние игры между собой
Дижон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Бордо: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анже
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|5.
|Реймс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Метц
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Амьен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Бордо
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Страсбург
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Нант
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Дижон
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Дижон
17.3% (26)
Ничья
50.7% (76)
Бордо
32% (48)
1:1 Ничья
41.3% (62)
1:2 Бордо
17.3% (26)
0:1 Бордо
11.3% (17)
2:1 Дижон
8.7% (13)
0:0 Ничья
8% (12)
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