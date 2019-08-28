Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Альянц Ривьера
Марсель
18' Желтая карточкаБенедетто Дарио
0:1
31' ГолБенедетто Дарио
1:1
66' ПенальтиСиприен Вилан
1:2
73' ПенальтиПайе Димитри
29
Эрей
Кристоф
24
Пельмар
Анди
22
Лусамба
Арно
18
Сакко
Ихсан
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Лусамба АрноНападающий
-
18 Сакко ИхсанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиссе ИбраимЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
18'
31'
0:1
66'
1:1
73'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель
Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца
Последние игры между собой
Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги Марсель 2:0 Ницца Лига 1 Марсель 4:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ницца
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Марсель
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Ницца
30.6% (48)
Ничья
32.5% (51)
Марсель
36.9% (58)
1:2 Марсель
27.4% (43)
1:1 Ничья
26.8% (42)
2:1 Ницца
19.7% (31)
1:0 Ницца
8.3% (13)
0:1 Марсель
7.6% (12)
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