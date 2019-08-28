Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
1:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Марсель
0'
18' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
0:1
31' Гол
Бенедетто Дарио
1:1
66' Пенальти
Сиприен Вилан
1:2
73' Пенальти
Пайе Димитри
74'
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
4
Данте
Бонфим
24
Пельмар
Анди
5
Тамез
Адриен
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
22
Лусамба
Арно
18
Сакко
Ихсан
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Ницца
4-3-3
Марсель
4-3-3

Ход матча

18'
 
Бенедетто Дарио
31'
0:1
Бенедетто Дарио
56'
Сиссе Ибраим
Эрей Кристоф
 
62'
Аталь Юсеф
Тамез Адриен
 
66'
Сиприен Вилан
1:1
70'
 
Жермен Валер
Лопес Максим
73'
1:2
Пайе Димитри

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца
Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель
Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца

Последние игры между собой

Ницца: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Марсель 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:4 Марсель Лига 1
Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги Марсель 2:0 Ницца Лига 1 Марсель 4:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Марсель Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Лион Заявка 3 2 0 1 9 - 1 6
3. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ницца 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
7. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Монпелье Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Марсель 2:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
15. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
16. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Второй тайм
  • 74'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    72'
    ПЕНАЛЬТИ - Пельмар Анди из команды Ницца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жермен Валер.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 70'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Марсель делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
  • 70'
    Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 70'
    Ницца контролирует мяч.
  • 69'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    68'
    Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Лис-Мелу Пьерр оказался на газоне.
  • 68'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Ibrahim Cisse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Бенедетто Дарио
  • 67'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Сиприен Вилан из команды Ницца забивает с точки!
  • 65'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!
  • 64'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    64'
    ПЕНАЛЬТИ - Амави Жордан из команды Марсель привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кнепе-Ганаго Игнатиус.
  • 64'
    Опасность! Лусамба Арно из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 63'
    Почти гол! Ibrahim Cisse пробил головой по воротам, но Манданда Стив спас!
  • Угловой
    63'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 63'
    Манданда Стив отбил мяч на угловой после удара Аталь Юсеф из штрафной площади.
  • 63'
    Опасность! Лусамба Арно из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 62'
    Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Аталь Юсеф
  • 61'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Опасность предотвращена - Пельмар Анди из команды Ницца вступил в отбор удачно
  • 61'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Лопес Максим
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 59'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Сакко Ихсан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 58'
    Бенедетто Дарио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 57'
    Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Марсель начинает контратаку
  • 57'
    Лусамба Арно из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 57'
    Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 57'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 56'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Матч возобновлен
  • 56'
    Эрей Кристоф получил травму и заменен. Ibrahim Cisse выходит на поле.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Травма, повреждение
    54'
    Эрей Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Ницца контролирует мяч.
  • 53'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Марсель контролирует мяч.
  • 52'
    Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Бюрнер Патрик делает длинную передачу вперед
  • Травма, повреждение
    52'
    Сакаи Хироки возвращается на поле.
  • 51'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Сакаи Хироки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 49'
    Бюрнер Патрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 49'
    Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 49'
    Сакко Ихсан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Стротман Кевин из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лусамба Арно
  • 48'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сакко Ихсан
  • 47'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Пельмар Анди из команды Ницца играет слишком грубо. Сарр Буна оказался на газоне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Марсель
Ницца
30.6% (48)
Ничья
32.5% (51)
Марсель
36.9% (58)
1:2 Марсель
27.4% (43)
1:1 Ничья
26.8% (42)
2:1 Ницца
19.7% (31)
1:0 Ницца
8.3% (13)
0:1 Марсель
7.6% (12)
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