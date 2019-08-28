Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Ibrahim Cisse выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

48' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ницца

48' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

46' Удар от ворот произведет Марсель

46' Лусамба Арно не смог попасть в створ ударом издали

46' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Плохо играет Сансон Морган - неудачный вынос, и мяч у соперниц

42' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

41' Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку

37' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

35' Удар от ворот произведет Ницца

35' Пространство открывается для Пайе Димитри , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

35' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

34' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О О Л - Бенедетто Дарио ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

31' Опасность! Бенедетто Дарио из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ницца имеет хороший шанс забить.

28' Удар от ворот произведет Ницца

28' Судья начинает матч

28' Матч прерван

26' Матч остановлен

26' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Данте Бонфим получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Данте Бонфим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Плохо играет Камара Бубакар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

21' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

19' Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Бенедетто Дарио получил желтую карточку от судьи

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

14' Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сиприен Вилан из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

10' Ницца имеет хороший шанс забить.

9' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Марсель

9' Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали

8' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Ницца

5' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

5' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Амави Жордан из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

4' Плохо играет Данте Бонфим - неудачный вынос, и мяч у соперниц

4' Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сакко Ихсан , обходя своих соперников

2' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля