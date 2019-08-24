Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Нант
0'
16' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
25'
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
2
Гуано
Принс-Десир
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
6
Монкондю
Томас
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
10
Какута
Гаэль
19
Аколо
Чадрак
9
Гирасси
Серу
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
6
Лима
Лукас
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
28
Ронжье
Валентин
32
Kader
Bamba
7
Кулибали
Калифа
Амьен
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Ход матча

16'
Алеесами Хайтам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен
Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца
Нант Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон
Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант

Последние игры между собой

Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Нант: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Нант 3:2 Амьен Лига 1 Амьен 1:2 Нант Лига 1 Нант 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:1 Нант Лига 1
Нант 5:0 Амьен Лига 2 Амьен 0:2 Нант Лига 2 Амьен 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:1 Амьен Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ренн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анже 1:0 3 2 0 1 4 - 7 6
5. Реймс 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Метц 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9. Амьен 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Бордо 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Брест 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Страсбург 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Нант 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Дижон 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 24'
    Kader Bamba не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дибасси Бакай
  • Офсайд
    23'
    Аколо Чадрак из команды Амьен в офсайде
  • 23'
    Тьоте Шейк из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 22'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 22'
    Нант контролирует мяч.
  • 21'
    Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Kader Bamba из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    21'
    Kader Bamba из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 21'
    Жиротто Андрей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Kader Bamba
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 19'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лима Лукас из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 19'
    Kader Bamba из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 19'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Kader Bamba, обходя своих соперников
  • 18'
    Нант контролирует мяч.
  • 18'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    16'
    Алеесами Хайтам тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    16'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен играет слишком грубо. Имран Луза оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    15'
    Паллуа Николя наказан за толчок Гирасси Серу
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Амьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Нант поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Амьен контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 1'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Нант
Амьен
33.6% (50)
Ничья
44.3% (66)
Нант
22.1% (33)
1:1 Ничья
38.9% (58)
1:0 Амьен
23.5% (35)
1:2 Нант
10.7% (16)
0:1 Нант
8.7% (13)
2:1 Амьен
8.7% (13)
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