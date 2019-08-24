Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Де ла Ликорн
Нант
16' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
17
Блен
Алексис
20
Тьоте
Шейк
10
Какута
Гаэль
19
Аколо
Чадрак
11
Абейд
Мехди
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен
Нант Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон
Последние игры между собой
Амьен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Нант: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анже
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|5.
|Реймс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Метц
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Амьен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Бордо
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Страсбург
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Нант
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Дижон
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Амьен
33.6% (50)
Ничья
44.3% (66)
Нант
22.1% (33)
1:1 Ничья
38.9% (58)
1:0 Амьен
23.5% (35)
1:2 Нант
10.7% (16)
0:1 Нант
8.7% (13)
2:1 Амьен
8.7% (13)
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