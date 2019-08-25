Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: де ла Мейно
Ренн
12
Мотиба
Лебо
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гбоо ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц
Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анже
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|5.
|Брест
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Нант
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Амьен
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Страсбург
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Страсбург
41.8% (66)
Ничья
37.3% (59)
Ренн
20.9% (33)
1:1 Ничья
29.1% (46)
2:1 Страсбург
21.5% (34)
1:0 Страсбург
16.5% (26)
1:2 Ренн
10.8% (17)
0:1 Ренн
7% (11)
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