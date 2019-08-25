Франция: Лига 1 2019-2020

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Страсбург
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ренн
0' 6'
1
Селс
Матц
5
Коне
Ламин
24
Джику
Александр
3
Н'Дур
Абдалла
2
Симакан
Мохамед
8
Мартин
Йонас
10
Корнье
Бенжамин
17
Беллегард
Жанрикне
23
Кароль
Лионель
12
Мотиба
Лебо
29
Да
Кошта
Нуну
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
26
Желен
Жереми
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
11
Ньянг
М'Байе
22
Дель
Кастильо
Ромен
Страсбург
3-5-2
Ренн
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц
Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн
Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:4 Страсбург Лига 1 Ренн 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Ренн Лига 1
Ренн 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Ренн Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анже 3 2 0 1 6 - 7 6
5. Брест 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Реймс 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Нант 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо 3 1 1 1 4 - 4 4
12. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Амьен 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Страсбург 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон 3 0 0 3 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ренн
Страсбург
41.8% (66)
Ничья
37.3% (59)
Ренн
20.9% (33)
1:1 Ничья
29.1% (46)
2:1 Страсбург
21.5% (34)
1:0 Страсбург
16.5% (26)
1:2 Ренн
10.8% (17)
0:1 Ренн
7% (11)
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