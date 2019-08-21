Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Ним

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако
Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако
Ним Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза
Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ним 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ним Лига 1 Монако 4:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Монако Кубок
Ним 0:1 Монако Лига 2 Монако 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Монако Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ренн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Метц 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Реймс 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Амьен 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
12. Страсбург 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брест 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Бордо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Дижон 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Ним

    До начала игры, которая состоится 25.08.2019, осталось 2 дня 15 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Монако - Ним
    Монако
    93.2% (55)
    Ничья
    3.4% (2)
    Ним
    3.4% (2)
    2:0 Монако
    37.3% (22)
    2:1 Монако
    27.1% (16)
    1:0 Монако
    25.4% (15)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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