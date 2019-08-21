Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +6 =4 -10Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако
Ним Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Метц
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Реймс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Амьен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|12.
|Страсбург
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брест
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Бордо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Дижон
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Монако
93.2% (55)
Ничья
3.4% (2)
Ним
3.4% (2)
2:0 Монако
37.3% (22)
2:1 Монако
27.1% (16)
1:0 Монако
25.4% (15)
1:1 Ничья
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...