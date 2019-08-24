Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Ян Брейдель
Васланд-Беверен
17
Мбула
Хорди
28
Daam
Foulon
24
Paul
Keita
52
Схрейверс
Юр
18
Daan
Heymans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мбула ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Daam FoulonЗащитник
-
24 Paul KeitaПолузащитник
-
52 Схрейверс ЮрПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Daan HeymansПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
-
55 Диркс ТюрНападающий
-
98 Din Sula
-
-
-
Главный тренер: Adnan Custovic
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард
Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Васланд-Беверен 0:4 Генк Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:3 Брюгге
Васланд-Беверен 0:3 Ланс Васланд-Беверен 3:1 Ломмель Свелта Мелселе 0:7 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Унион Сент-Жиллуаз 5:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Зульте-Варегем 0:0 Васланд-Беверен Стандард 4:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:1 Зульте-Варегем Остенде 1:1 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Васланд-Беверен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Васланд-Беверен Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мехелен
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Генк
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Мускрон-Перювельз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Серкль Брюгге
|0:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
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