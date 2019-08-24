Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Васланд-Беверен
0' 26'
40
Бадиашиле
Лоик
41
Бьянкон
Жулиан
5
Уэда
Наомиси
22
Дибала
Кауадио
3
Серрано
Жульен
19
Н'Гессан
Куаме
17
Мбула
Хорди
8
Петерс
Стеф
30
Донса
Годфред
7
Азар
Килиан
9
Саади
Идрисс
44
Габриэл
Брент
7
Andreas
Wiegel
23
Maximiliano
Caufriez
4
Морен
Валттери
28
Daam
Foulon
24
Paul
Keita
52
Схрейверс
Юр
40
Агйепонг
Томас
18
Daan
Heymans
11
Бадибанга
Бени
99
Милошевич
Стефан
Серкль Брюгге
4-1-4-1
Васланд-Беверен
4-2-3-1

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард
Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Васланд-Беверен 0:4 Генк Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:3 Брюгге
Васланд-Беверен 0:3 Ланс Васланд-Беверен 3:1 Ломмель Свелта Мелселе 0:7 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Унион Сент-Жиллуаз 5:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Зульте-Варегем 0:0 Васланд-Беверен Стандард 4:3 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:1 Зульте-Варегем Остенде 1:1 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Васланд-Беверен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:0 Васланд-Беверен Первый дивизион А
Серкль Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 0:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Васланд-Беверен Лига Жюпиле Васланд-Беверен 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Васланд-Беверен Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мехелен 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Стандард 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
5. Генк 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Мускрон-Перювельз 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Остенде 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зульте-Варегем 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Сент-Трюйден 4 1 0 3 2 - 10 3
13. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Васланд-Беверен 0:0 5 0 2 3 3 - 12 2
16. Серкль Брюгге 0:0 5 0 1 4 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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