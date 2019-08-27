Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
1:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Лион
0'
36' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
0:0
37' Не забитый пенальти
Делор Анди
1:0
42' Гол
Суке Арно
49' Желтая карточка
Тусар Люка
52' Красная карточка
Коне Юссуф
54' Желтая карточка
Мендеш Педру II
56' Желтая карточка
Мендес Тьяго
61'
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
10
Траоре
Бертран
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
Монпелье
3-4-1-2
Лион
4-3-3

Ход матча

36'
 
Андерсен Йоаким
37'
Делор Анди
0:0
42'
Суке Арно
1:0
49'
 
Тусар Люка
52'
 
Коне Юссуф
54'
Мендеш Педру II
 
56'
 
Мендес Тьяго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье
Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион
Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лион 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Кубок
Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Лион Суперкубок Франции Монпелье 1:0 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Лион 0:1 Заявка 3 2 0 1 9 - 1 6
4. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
6. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сент-Этьен Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Монпелье 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
14. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Марсель Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 1:0 Лион
Монпелье
4.9% (8)
Ничья
15.2% (25)
Лион
79.9% (131)
1:2 Лион
45.1% (74)
0:1 Лион
15.9% (26)
1:1 Ничья
14.6% (24)
0:2 Лион
7.9% (13)
1:3 Лион
6.7% (11)
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