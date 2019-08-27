Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Монпелье

44' Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали

44' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О О Л - Суке Арно ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

42' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Делор Анди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

41' Удар от ворот произведет Монпелье

41' Дембеле Мусса I не смог попасть в створ ударом издали

41' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Лион

37' ОНА ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Делор Анди бьет пенальти, но только сотрясает каркас ворот.

36' Рефери не любит споров - именно за это Андерсен Йоаким сейчас получил желтую

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ойонго Амбруаз из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ауа Уссем , обходя своих соперников

31' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

31' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лаборд Гаэтан из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

29' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Лион

27' Пространство открывается для Ойонго Амбруаз , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Монпелье

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Монпелье

20' ШАНС! Депай Мемфис имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

16' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Лаборд Гаэтан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

15' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

9' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Траоре Бертран из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Лион

2' Коцца Николя из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Монпелье начинает с центра поля