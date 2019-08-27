Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
1:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Стад де ля Моссон
Лион
36' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
0:0
37' Не забитый пенальтиДелор Анди
1:0
42' ГолСуке Арно
49' Желтая карточкаТусар Люка
52' Красная карточкаКоне Юссуф
54' Желтая карточкаМендеш Педру II
56' Желтая карточкаМендес Тьяго
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
14
Дюбуа
Лео
28
Коне
Юссуф
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Силвиньо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
37'
0:0
42'
1:0
49'
52'
54'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье
Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье
Лион Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лион: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Монпелье 4:1 Лион Кубок лиги Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Лион 1:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 1:3 Лион Лига 1 Лион 5:0 Монпелье Кубок Лион 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лион Лига 1 Лион 2:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Монпелье 1:5 Лион Лига 1 Лион 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:1 Лион Лига 1 Монпелье 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Лион Суперкубок Франции Монпелье 1:0 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лион
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Монпелье
4.9% (8)
Ничья
15.2% (25)
Лион
79.9% (131)
1:2 Лион
45.1% (74)
0:1 Лион
15.9% (26)
1:1 Ничья
14.6% (24)
0:2 Лион
7.9% (13)
1:3 Лион
6.7% (11)
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