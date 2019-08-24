Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
43' Желтая карточка
Godfried Roemeratoe
45' Желтая карточка
Эспиноса Хавьер
1
Хан
Уорнер
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
13
Брюин
Джорди
6
Файк
Хишам
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Одгор
Йенс
8
Эджук
Чидера
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
Херенвен
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

43'
 
Godfried Roemeratoe
45'
 
Эспиноса Хавьер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап
Твенте Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор
Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Херенвен 1:1 Твенте Товарищеские матчи Херенвен 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:4 Херенвен Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие
Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 1:1 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
4. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Утрехт 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
7. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Твенте 0:0 4 1 3 0 7 - 5 6
9. Херенвен 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
10. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Эммен 4 1 0 3 3 - 8 3
14. Хераклес 1:1 4 0 2 2 2 - 8 2
15. Ваалвейк 3 0 1 2 4 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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