Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Перерыв
Стадион: Абе Ленстра
Твенте
43' Желтая карточкаGodfried Roemeratoe
45' Желтая карточкаЭспиноса Хавьер
18
Ботман
Свен
13
Брюин
Джорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Брюин ДжордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Jan Ras
-
-
-
28 Rami Hajal
-
Главный тренер: Johnny Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хёльшер ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эммен 2:0 Херенвен Херенвен 1:1 Фейеноорд Хераклес 0:4 Херенвен Сандерленд 0:1 Херенвен
Херенвен 1:1 Санкт-Паули Херенвен 2:2 Мехелен Херенвен 1:4 Волендам Херенвен 5:4 Меппен Де Грифьоэн 0:10 Херенвен Буйтенпост 1:14 Херенвен Утрехт 3:1 Херенвен Херенвен 2:1 НАК Бреда Херенвен 3:0 Эммен Херенвен 2:2 ВВВ-Венло Хераклес 2:1 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген Эммен 2:0 Херенвен Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:0 Эксельсиор Херенвен 0:3 Де Графсхап
Твенте Последние 20 матчей: +9 =8 -3Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор
Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Твенте: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|1:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Твенте
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|9.
|Херенвен
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Эммен
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|14.
|Хераклес
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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