Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Атлетик Б
4' Желтая карточкаКапа Андер
0:1
6' ГолГарсия Рауль
1:1
12' ГолМата Хайме
13
Сория
Давид
21
Фахир
Файсал
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
6'
0:1
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе
Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б
Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Вальядолид
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Атлетик Б
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Леванте
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сельта
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хетафе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Эйбар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Валенсия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Хетафе
36.3% (58)
Ничья
41.9% (67)
Атлетик Б
21.9% (35)
1:1 Ничья
36.9% (59)
2:1 Хетафе
17.5% (28)
1:0 Хетафе
17.5% (28)
1:2 Атлетик Б
12.5% (20)
0:1 Атлетик Б
6.3% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...