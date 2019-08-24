Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

44' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Хетафе

41' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

39' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Максимович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

35' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

29' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

26' Гарсия Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Фахир Файсал из команды Хетафе делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

14' Фахир Файсал из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

12' Г О О О О Л - Мата Хайме изменил счет на табло!

12' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Хетафе

7' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Гарсия Рауль классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

4' Капа Андер получил желтую карточку от судьи

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру