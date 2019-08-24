Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Атлетик Б
0'
4' Желтая карточка
Капа Андер
0:1
6' Гол
Гарсия Рауль
1:1
12' Гол
Мата Хайме
44'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
14
Гарсия
Рауль
II
21
Фахир
Файсал
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
10
Гальего
Энрике
7
Мата
Хайме
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
7
Беньят
Эчебария
18
Де
Маркос
Оскар
22
Гарсия
Рауль
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
Хетафе
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Капа Андер
6'
0:1
Гарсия Рауль
(Капа Андер)
12'
Мата Хайме
(Кукурелья Марк)
1:1
41'
Бергара Маркель
Максимович Неманья
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе
Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Атлетик Б 1:0 Барселона Мирандес 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Рома Расинг 2:1 Атлетик Б
Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Нумансия 1:1 Атлетик Б Боруссия М 0:2 Атлетик Б Падерборн 3:3 Атлетик Б Аренас Гечо 1:6 Атлетик Б Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Сельта Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Алавес Леганес 0:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Райо Вальекано Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера
Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Хетафе Примера Атлетик Б 4:0 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетик Б Примера Хетафе 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Хетафе Примера Атлетик Б 0:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетик Б Примера Хетафе 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Хетафе Примера Атлетик Б 2:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Атлетик Б Примера Хетафе 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Хетафе Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Реал Мадрид 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Вальядолид 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Осасуна 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Атлетик Б 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Леванте 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сельта 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хетафе 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вильярреал 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Эйбар 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Валенсия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Атлетик Б
Хетафе
36.3% (58)
Ничья
41.9% (67)
Атлетик Б
21.9% (35)
1:1 Ничья
36.9% (59)
2:1 Хетафе
17.5% (28)
1:0 Хетафе
17.5% (28)
1:2 Атлетик Б
12.5% (20)
0:1 Атлетик Б
6.3% (10)
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