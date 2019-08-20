Испания: Ла Лига 2019-2020

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Сельта
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта
Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия
Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Сельта 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Вильярреал 1 0 1 0 4 - 4 1
10. Гранада 1 0 1 0 4 - 4 1
11. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Хетафе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Леванте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 24.08.2019, осталось 2 дня 20 часов 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сельта - Валенсия
    Сельта
    14.3% (7)
    Ничья
    38.8% (19)
    Валенсия
    46.9% (23)
    1:2 Валенсия
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    32.7% (16)
    0:1 Валенсия
    14.3% (7)
    2:1 Сельта
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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