Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
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Стадион: Abanca Balaidos
Валенсия
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе Унион Берлин 0:3 Сельта
Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта Алавес 0:0 Сельта
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =1 -8Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия
Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия
Последние игры между собой
Сельта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Валенсия 3:2 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 1:4 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Сельта Примера Сельта 1:5 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Валенсия Примера Сельта 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Гранада
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Сельта
14.3% (7)
Ничья
38.8% (19)
Валенсия
46.9% (23)
1:2 Валенсия
32.7% (16)
1:1 Ничья
32.7% (16)
0:1 Валенсия
14.3% (7)
2:1 Сельта
8.2% (4)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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