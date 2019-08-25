Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 24'
Стадион: МАК3ПАРК
Спарта Роттердам
0:1
8' ГолRagnar Ache
1:1
9' ГолБель-Хассани Иллиас
23' Желтая карточкаВриндс Барт
15
Керстен
Сэм
19
Деккер
Рик
20
Брюнс
Томас
10
Тай
Леннарт
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
-
19 Деккер РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харуш АриэльВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
16 Риго ДантеПолузащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Нападающий
-
15 Deroy DuarteНападающий
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
9'
23'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас
ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +12 =3 -5АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх
Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Маастрихт
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Спарта Роттердам
|1:1
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|5.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|ВВВ-Венло
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Твенте
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|АДО Ден Хааг
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|14.
|Эммен
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Хераклес
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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