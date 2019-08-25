Голландия: Эредивизие 2019-2020

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ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
8' Гол
Ragnar Ache
1:1
9' Гол
Бель-Хассани Иллиас
23' Желтая карточка
Вриндс Барт
24'
1
Маус
Ксавье
6
Хамер
Густаво
15
Керстен
Сэм
19
Деккер
Рик
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
20
Брюнс
Томас
34
Вестерман
Ярно
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
1
Кореманс
Тим
2
Абелс
Дирк
4
Матей
Юрген
3
Вриндс
Барт
5
Файе
Лассана
7
Abdou
Harroui
6
Оассар
Адиль
8
Райхи
Мохаммед
10
Сметс
Бриан
9
Ragnar
Ache
11
Halil
Dervisoglu
ПЕК Зволле
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-1-2

Ход матча

8'
0:1
Ragnar Ache
(Сметс Бриан)
9'
Бель-Хассани Иллиас
1:1
23'
 
Вриндс Барт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас
ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар ПЕК Зволле 0:3 Де Графсхап
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +12 =3 -5
АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх
Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:0 Маастрихт

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
ПЕК Зволле 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Спарта Роттердам Эредивизие
ПЕК Зволле 3:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Спарта Роттердам 1:1 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
5. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
6. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Утрехт 4 2 1 1 9 - 6 7
8. ВВВ-Венло 4 2 0 2 7 - 10 6
9. Твенте 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Херенвен 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
13. АДО Ден Хааг 4 1 0 3 7 - 9 3
14. Эммен 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Хераклес 4 0 2 2 2 - 8 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
18. ПЕК Зволле 1:1 4 0 1 3 3 - 10 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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