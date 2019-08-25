Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
7' Желтая карточка
Демме Диего
1:0
10' Гол
Вернер Тимо
24'
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
16
Клостерманн
Лукас
7
Забитцер
Марсель
31
Демме
Диего
18
Нкунку
Кристофер
23
Хальстенберг
Марсель
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
17
Роде
Себастьян
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
7
Йовелич
Деян
39
Пасьенса
Гонсало
РБ Лейпциг
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

7'
Демме Диего
 
10'
Вернер Тимо
(Поульсен Юссуф)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн
РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр
Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2 2 0 0 8 - 2 6
2. РБ Лейпциг 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Фрайбург 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Байер Л 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Бавария 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Боруссия М 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Айнтрахт Фр 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Фортуна 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Шальке 04 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Унион Берлин 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Аугсбург 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Кёльн 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Вердер 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Падерборн 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Майнц 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
86.7% (137)
Ничья
10.8% (17)
Айнтрахт Фр
2.5% (4)
2:1 РБ Лейпциг
47.5% (75)
2:0 РБ Лейпциг
13.9% (22)
1:0 РБ Лейпциг
13.3% (21)
3:1 РБ Лейпциг
7% (11)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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