Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Айнтрахт Фр
7' Желтая карточкаДемме Диего
1:0
10' ГолВернер Тимо
31
Демме
Диего
11
Вернер
Тимо
25
Дурм
Эрик
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн
РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =3 -7Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр
Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Байер Л
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Унион Берлин
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Кёльн
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Падерборн
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Майнц
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
РБ Лейпциг
86.7% (137)
Ничья
10.8% (17)
Айнтрахт Фр
2.5% (4)
2:1 РБ Лейпциг
47.5% (75)
2:0 РБ Лейпциг
13.9% (22)
1:0 РБ Лейпциг
13.3% (21)
3:1 РБ Лейпциг
7% (11)
1:1 Ничья
4.4% (7)
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