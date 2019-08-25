Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тун
0:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
14' Гол
Стеванович Мирослав
0:2
18' Гол
Руй Стив
19' Желтая карточка
Boris Cespedes
45' Желтая карточка
Гларнер Штефан
49' Желтая карточка
Вютрих Себастьен
51' Желтая карточка
Гельми Рой
54'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
39
Йосс
Свен
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
10
Стильхарт
Базиль
29
Хефти
Ниас
7
Кастроман
Мигель
13
Рапп
Симоне
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Michael
Goncalves
9
Стеванович
Мирослав
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
20
Varol
Tasar
10
Вютрих
Себастьен
22
Мишель
Руан
да
Сильва
Тун
4-4-2
Серветт
4-4-1-1

Ход матча

14'
0:1
Стеванович Мирослав
18'
0:2
Руй Стив
(Вютрих Себастьен)
19'
 
Boris Cespedes
45'
Гларнер Штефан
 
46'
Мунси Ридж
Суттер Никола
 
49'
 
Вютрих Себастьен
51'
Гельми Рой
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва
Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун
Серветт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон
Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур

Последние игры между собой

Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Тун 5:1 Серветт Товарищеские матчи Тун 1:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 2:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Серветт Суперлига
Серветт 0:0 Тун Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Тун Суперлига Тун 1:0 Серветт Суперлига Тун 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Тун Суперлига Серветт 2:1 Тун Челлендж Лига Тун 1:1 Серветт Челлендж Лига Тун 3:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Тун Челлендж Лига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Базель 5 4 0 1 14 - 6 12
3. Лугано 1:0 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Серветт 2:0 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Сьон 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Тун 0:2 5 1 2 2 6 - 7 5
7. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
8. Люцерн 0:1 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Санкт-Галлен 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
10. Нёвшатель Ксамакс 5 0 3 2 5 - 9 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Boris Cespedes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Руй Стив бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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