Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
14' ГолСтеванович Мирослав
0:2
18' ГолРуй Стив
19' Желтая карточкаBoris Cespedes
45' Желтая карточкаГларнер Штефан
49' Желтая карточкаВютрих Себастьен
51' Желтая карточкаГельми Рой
39
Йосс
Свен
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
29
Хефти
Ниас
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
20 Каблан КрисПолузащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хефти НиасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Васич УрошПолузащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
14'
18'
0:2
19'
45'
49'
51'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун Тун 2:3 Спартак Москва
Серветт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон
Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур
Последние игры между собой
Тун: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Базель
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Лугано
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Серветт
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Сьон
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Тун
|0:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|8.
|Люцерн
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
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