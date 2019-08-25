Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Merkur-Arena
Ваттенс
4' Желтая карточкаДедич Златко
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
4'
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +9 =1 -10Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена
Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер
Последние игры между собой
Штурм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ваттенс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|5
|4
|1
|0
|17 - 3
|13
|2.
|ЛАСК
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Вольфсбергер
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|4.
|Хартберг
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Штурм
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ваттенс
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Санкт-Пёльтен
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|12.
|Адмира
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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