Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Штурм
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ваттенс
0'
4' Желтая карточка
Дедич Златко
11'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
4
Шраммель
Томас
21
Домингес
Хуан
30
Любич
Иван
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
38
Лема
Майкл
Джон
9
Балай
Беким
25
Ferdinand
Oswald
14
Julian
Peter
Goelles
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
8
Kevin
Nitzlnader
10
Florian
Toplitsch
42
Мадер
Флориан
16
Florian
Rieder
18
Вальх
Клеменс
22
Дедич
Златко
7
Benjamin
Pranter
Штурм
4-2-3-1
Ваттенс
4-3-3

Ход матча

4'
 
Дедич Златко

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК
Ваттенс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена
Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер

Последние игры между собой

Штурм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ваттенс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ваттенс 0:1 Штурм Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 4 1 0 17 - 3 13
2. ЛАСК 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Вольфсбергер 5 3 0 2 15 - 8 9
4. Хартберг 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Штурм 0:0 5 2 1 2 4 - 2 7
6. Рапид Вена 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ваттенс 0:0 5 1 3 1 7 - 6 6
8. Аустрия Вена 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Санкт-Пёльтен 5 1 2 2 4 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 9 - 14 4
11. Маттерсбург 5 1 0 4 4 - 16 3
12. Адмира 0:0 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Дедич Златко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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