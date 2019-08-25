Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:1
Перерыв

Стадион:
Денизлиспор
0'
0:1
37' Гол в свои ворота
Bahadir Ozturk
44' Желтая карточка
Явру Зеки
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
5
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
28
Челюстка
Ондржей
8
Шарлес
Фернандо
21
Озкан
Сердар
88
Озмерт
Хакан
19
Ufuk
Akyol
23
Амилтон
Минервино
12
Paul
Mukairu
33
Стаховяк
Адам
2
Лопеш
Тьягу
15
Oguz
Yilmaz
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
61
Явру
Зеки
8
Муравски
Радослав
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
Антальяспор
4-1-4-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

37'
0:1
Bahadir Ozturk
44'
 
Явру Зеки

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор
Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Алтынорду Хатайспор 1:1 Денизлиспор

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок
Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Денизлиспор 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Ризеспор 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Сивасспор 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Коньяспор 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Анкарагюджю 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Антальяспор 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Галатасарай 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Касымпаша 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Явру Зеки получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    ГООООООООЛ - Bahadir Ozturk очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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