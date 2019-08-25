Турция: Суперлига 2019-2020
Антальяспор
0:1
Перерыв
Стадион: Анталья Арена
Денизлиспор
0:1
37' Гол в свои воротаBahadir Ozturk
44' Желтая карточкаЯвру Зеки
25
Боффин
Рууд
21
Озкан
Сердар
88
Озмерт
Хакан
19
Ufuk
Akyol
12
Paul
Mukairu
15
Oguz
Yilmaz
61
Явру
Зеки
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Paul MukairuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
-
10 ГельсонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Явру ЗекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
Ход матча
37'
0:1
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор
Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Алтынорду Хатайспор 1:1 Денизлиспор
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Денизлиспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Денизлиспор
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Ризеспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Коньяспор
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Анкарагюджю
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Антальяспор
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Кайсериспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Галатасарай
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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