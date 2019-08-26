Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Газиантеп
Генчлербирлиги
27' Красная карточкаОгюз Ахмет
1:0
32' ГолКайоде Оларенваджу
38' Красная карточкаПолома Пьер-Ив
2:0
40' ПенальтиКайоде Оларенваджу
40' Желтая карточкаТуре Зарго
17
Oguz
Ceylan
11
Вурал
Гюрай
55
Теттех
Азиз
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
20 Gokhan AlsanПолузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Soner Dikmen
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
27'
32'
38'
40'
40'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан
Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Хатайспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =3 -6Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 3:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Алтынорду
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Денизлиспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ризеспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Газишехир Газиантеп
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|Коньяспор
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Анкарагюджю
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Кайсериспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Антальяспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Галатасарай
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Генчлербирлиги
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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