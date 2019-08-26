Турция: Суперлига 2019-2020

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Газишехир Газиантеп
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Генчлербирлиги
0'
27' Красная карточка
Огюз Ахмет
1:0
32' Гол
Кайоде Оларенваджу
38' Красная карточка
Полома Пьер-Ив
2:0
40' Пенальти
Кайоде Оларенваджу
40' Желтая карточка
Туре Зарго
45'+6
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
11
Вурал
Гюрай
18
Диарра
Сулеймане
55
Теттех
Азиз
3
Джилободжи
Папи
27
Твумаси
Патрик
10
Кайоде
Оларенваджу
27
Диалло
Абдулайе
2
Огюз
Ахмет
15
Туре
Зарго
24
Arda
Kizildag
39
Полома
Пьер-Ив
5
Berat
Ozdemir
8
Baiano
I
21
Кандеяш
Даниэл
10
Сессеньон
Стефан
7
Чифтчи
Надир
13
Сио
Жованни
Газишехир Газиантеп
4-5-1
Генчлербирлиги
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Огюз Ахмет
32'
Кайоде Оларенваджу
1:0
38'
 
Полома Пьер-Ив
40'
Кайоде Оларенваджу
2:0
40'
 
Туре Зарго

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан
Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Хатайспор
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 3:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Алтынорду

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Первая лига Турции
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Денизлиспор 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ризеспор 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Сивасспор 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Газишехир Газиантеп 2:0 2 1 0 1 2 - 5 3
10. Коньяспор 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Анкарагюджю 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Антальяспор 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Галатасарай 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Касымпаша 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Генчлербирлиги 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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