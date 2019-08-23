Турция: Суперлига 2019-2020
Бешикташ
3:0
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Гёзтепе
1:0
45' ГолЯлчин Гювен
2:0
54' ГолЭркин Джанер
3:0
59' ГолЛяич Адем
72' Желтая карточкаПоко Андре
73' Желтая карточкаВиктор Руис
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
22
Ляич
Адем
11
Бойд
Тайлер
13
Бету
Антониу
4
Тити
55
Швехлен
Лео
17
Поко
Андре
23
Озтекин
Ясин
63
Кадах
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
23 Ребошу ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Октай МухаерПолузащитник
-
14 Чынар ОрканПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Yusuf Talum
-
-
30 Yalcin Kayan
-
25 Wallace I
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
45'
1:0
54'
2:0
59'
3:0
72'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Бешикташ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сивасспор 3:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе
Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 2:7 Бешикташ Бешикташ 1:0 Гёзтепе Бешикташ 3:2 Коньяспор Кайсериспор 2:2 Бешикташ Бешикташ 3:3 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор
Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе
Последние игры между собой
Бешикташ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Малатьяспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Сивасспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ризеспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Трабзонспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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