Турция: Суперлига 2019-2020

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Бешикташ
3:0
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
1:0
45' Гол
Ялчин Гювен
2:0
54' Гол
Эркин Джанер
3:0
59' Гол
Ляич Адем
72' Желтая карточка
Поко Андре
73' Желтая карточка
Виктор Руис
90'+4
1
Кариус
Лорис
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
88
Эркин
Джанер
6
Медель
Гари
27
Ленс
Джермейн
10
Озьякуп
Огузхан
22
Ляич
Адем
11
Бойд
Тайлер
9
Ялчин
Гювен
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
3
Санне
Бубакарр
4
Тити
55
Швехлен
Лео
6
Борхес
Сельсо
17
Поко
Андре
23
Озтекин
Ясин
63
Кадах
Дениз
11
Гюрлер
Сердар
9
Дердийок
Эрен
Бешикташ
4-1-4-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

45'
Ялчин Гювен
(Эркин Джанер)
1:0
46'
 
Акбунар Халиль
Дердийок Эрен
54'
Эркин Джанер
(Ляич Адем)
2:0
59'
Ляич Адем
(Ленс Джермейн)
3:0
61'
Н'Куду Жорж-Кевин
Бойд Тайлер
 
61'
 
Каштру Андре
Озтекин Ясин
67'
Уйсал Неджип
Медель Гари
 
72'
 
Поко Андре
73'
Виктор Руис
 
75'
 
Эзтюрк Алпаслан
Борхес Сельсо
84'
Октай Мухаер
Озьякуп Огузхан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Бешикташ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сивасспор 3:0 Бешикташ Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе
Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 2:7 Бешикташ Бешикташ 1:0 Гёзтепе Бешикташ 3:2 Коньяспор Кайсериспор 2:2 Бешикташ Бешикташ 3:3 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гёзтепе 0:0 Антальяспор Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор
Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе

Последние игры между собой

Бешикташ: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Бешикташ 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:0 Бешикташ Суперлига Бешикташ 5:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:3 Бешикташ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Малатьяспор 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Сивасспор 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ризеспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Трабзонспор 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Антальяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ялчин Гювен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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