Испания: Ла Лига 2019-2020
Мальорка
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Estadio de Son Moix
Реал Сосьедад
12
Idrissu
Baba
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
13
Мойя
Мигель
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Idrissu BabaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид
Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия Химнастик 2:1 Мальорка Мальорка 2:1 Спортинг Хихон Малага 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Райо Махадаонда
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Мальорка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Реал Мадрид
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Вальядолид
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Алавес
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Леванте
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сельта
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Эйбар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Эспаньол
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Мальорка
32.3% (51)
Ничья
36.1% (57)
Реал Сосьедад
31.6% (50)
1:1 Ничья
32.3% (51)
2:1 Мальорка
19% (30)
1:2 Реал Сосьедад
17.1% (27)
0:1 Реал Сосьедад
11.4% (18)
1:0 Мальорка
10.1% (16)
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