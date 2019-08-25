Испания: Ла Лига 2019-2020

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Мальорка
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Реал Сосьедад
0' 10'
1
Рейна
Маноло
2
Juan
Sastre
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
14
Daniel
Rodriguez
12
Idrissu
Baba
8
Сальва
Севилья
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
13
Мойя
Мигель
2
Сальдуа
Хосеба
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
21
Эдегор
Мартин
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
9
Виллиан
Жозе
10
Оярсабаль
Микель
Мальорка
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид
Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада Депортиво 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Альмерия Химнастик 2:1 Мальорка Мальорка 2:1 Спортинг Хихон Малага 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Райо Махадаонда
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Уотфорд 2:1 Реал Сосьедад
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:3 Миллуолл Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Расинг 1:0 Реал Сосьедад Лагун Онак 0:5 Реал Сосьедад Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Алавес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Сельта 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Бетис Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Мальорка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Мальорка Примера Мальорка 6:1 Реал Сосьедад Кубок Короля
Реал Сосьедад 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Реал Сосьедад Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Реал Мадрид 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Вальядолид 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Алавес 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Осасуна 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетик Б 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Леванте 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сельта 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хетафе 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Вильярреал 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Эйбар 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Валенсия 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Эспаньол 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Сосьедад
Мальорка
32.3% (51)
Ничья
36.1% (57)
Реал Сосьедад
31.6% (50)
1:1 Ничья
32.3% (51)
2:1 Мальорка
19% (30)
1:2 Реал Сосьедад
17.1% (27)
0:1 Реал Сосьедад
11.4% (18)
1:0 Мальорка
10.1% (16)
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