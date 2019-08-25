Турция: Суперлига 2019-2020

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Ризеспор
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Сивасспор
0'
52' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
1:0
55' Пенальти
Саму Гарсия
2:0
59' Гол
Болдрин Фернандо
65' Желтая карточка
Emre Kilinc
73'
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
25
Dimitrios
Chatziisaias
53
Мелняк
Дарио
6
Аттама
Джозеф
44
Ветрих
Амедей
11
Де
Паув
Нилл
10
Болдрин
Фернандо
18
Саму
Гарсия
7
Эль-Кабир
Мустафа
30
Самасса
Мамаду
II
87
Гойяно
Марсело
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
58
Эрдал
Зия
37
Hakan
Arslan
I
8
Mert
Hakan
Yandas
5
Кофи
Исаак
11
Erdogan
Yesilyurt
9
Ятабаре
Мустафа
54
Emre
Kilinc
Ризеспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

Ход матча

13'
Чаглаян Огулджан
Эль-Кабир Мустафа
 
52'
 
Аппиндангойе Аарон
55'
Саму Гарсия
1:0
59'
Болдрин Фернандо
(Де Паув Нилл)
2:0
61'
 
Фернандо X
Erdogan Yesilyurt
65'
 
Emre Kilinc
66'
 
Коне Аруна
Кофи Исаак

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор
Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор
Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор Сивасспор 1:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Ризеспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига
Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 0:0 Ризеспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ризеспор 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Трабзонспор 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Малатьяспор 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Сивасспор 0:2 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Анкарагюджю 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Антальяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Кайсериспор 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Касымпаша 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Газишехир Газиантеп 1 0 0 1 0 - 5 0
18. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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