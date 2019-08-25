Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
2:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Сивасспор
52' Желтая карточкаАппиндангойе Аарон
1:0
55' ПенальтиСаму Гарсия
2:0
59' ГолБолдрин Фернандо
65' Желтая карточкаEmre Kilinc
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
11
Де
Паув
Нилл
18
Саму
Гарсия
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саму ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Emre KilincНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Виейра УгуНападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
Ход матча
55'
1:0
59'
2:0
65'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор
Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор
Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор Витесс 1:1 Сивасспор
Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор Сивасспор 1:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ризеспор
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Трабзонспор
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Малатьяспор
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Сивасспор
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Анкарагюджю
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Кайсериспор
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Газишехир Газиантеп
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|18.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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