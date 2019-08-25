Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
1:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Эйпен
0'
21' Желтая карточка
Кох Менно
1:0
22' Пенальти
Аллаги Сами
23' Желтая карточка
Амат Хорди
33' Желтая карточка
Jonah Osabutey
45' Желтая карточка
Баутиста Хон
51' Желтая карточка
Годо Бруно
73' Желтая карточка
Nathan De Medina
81'
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
31
Годо
Бруно
15
Бойя
Франк
25
Петшак
Рафаль
22
Joan
Campins
7
Олинга
Фабрис
10
Бакич
Марко
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
9
Аллаги
Сами
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
3
Кох
Менно
5
Амат
Хорди
22
Блонделле
Сибе
10
Амани
Жан
6
Sulayman
Marreh
I
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
21
Баутиста
Хон
20
Yuta
Toyokawa
Мускрон-Перювельз
4-4-2
Эйпен
4-4-2

Ход матча

21'
 
Кох Менно
22'
Аллаги Сами
1:0
23'
 
Амат Хорди
33'
Jonah Osabutey
 
34'
Сиранни Алессандро
Joan Campins
 
45'
 
Баутиста Хон
51'
Годо Бруно
 
57'
 
Роча Леонардо
Баутиста Хон
62'
Benjamin van Durmen
Сиранни Алессандро
 
73'
Nathan De Medina
 
75'
 
Nils Schouterden
Кох Менно

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз
Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен
Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эйпен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Эйпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 5 4 0 1 13 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
3. Мехелен 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Мускрон-Перювельз 1:0 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
6. Генк 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Остенде 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
9. Кортрейк 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Зульте-Варегем 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Шарлеруа 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Сент-Трюйден 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Серкль Брюгге 5 1 0 4 4 - 11 3
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Эйпен 0:1 5 0 2 3 3 - 12 2
16. Васланд-Беверен 5 0 1 4 3 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...