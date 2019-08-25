Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
1:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Stade Le Cannonier
Эйпен
21' Желтая карточкаКох Менно
1:0
22' ПенальтиАллаги Сами
23' Желтая карточкаАмат Хорди
33' Желтая карточкаJonah Osabutey
45' Желтая карточкаБаутиста Хон
51' Желтая карточкаГодо Бруно
73' Желтая карточкаNathan De Medina
31
Годо
Бруно
15
Бойя
Франк
22
Joan
Campins
10
Бакич
Марко
32
Бек
Андреас
10
Амани
Жан
26
Jens
Cools
24
Silas
Gnaka
21
Баутиста
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Амани ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
-
24 Silas GnakaПолузащитник
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
21'
22'
1:0
23'
33'
45'
51'
73'
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз
Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брюгге 0:0 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Гент 6:1 Эйпен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен
Эйпен 3:1 ОФИ Ререн 1:7 Эйпен Байер Л 3:4 Эйпен АХ Лёвен 2:2 Эйпен Виктория Кёльн 1:1 Эйпен Шарлеруа 2:0 Эйпен Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 2:2 Эйпен Эйпен 3:2 Остенде Вестерло 1:0 Эйпен Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 2:0 Эйпен Эйпен 0:1 Шарлеруа Эйпен 0:3 Вестерло Остенде 1:2 Эйпен Шарлеруа 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Эйпен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Мехелен
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Мускрон-Перювельз
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Генк
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Эйпен
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Васланд-Беверен
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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