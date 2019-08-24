Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
1:1
Второй тайм: 57'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
30' Гол
Nicolas Dominguez
32' Желтая карточка
Alexis Rodrigues
1:1
38' Гол
Родригес Макси
57'
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
34
Ортега
Франсиско
8
Nicolas
Dominguez
30
Gaston
Gimenez
10
Agustin
Bouzat
16
Lucas
Robertone
11
Дженсон
Лукас
19
Ромеро
Максимильяно
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
11
Родригес
Макси
30
Lucas
Albertengo
14
Alexis
Rodrigues
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Ход матча

30'
Nicolas Dominguez
(Ромеро Максимильяно)
1:0
32'
 
Alexis Rodrigues
38'
1:1
Родригес Макси
53'
Гаго Фернандо
Gaston Gimenez
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
4. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 3 2 1 0 5 - 1 7
6. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Эстудиантес Ла-Плата 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Патронато де Парана 3 2 0 1 3 - 3 6
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ланус 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Индепендьенте 2 1 0 1 1 - 3 3
16. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Колон 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
20. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
21. Велес Сарсфилд 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
22. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
24. Годой Крус 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Родригес Макси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Alexis Rodrigues получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Nicolas Dominguez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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