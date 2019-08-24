Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
1:1
Второй тайм: 57'
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
30' ГолNicolas Dominguez
32' Желтая карточкаAlexis Rodrigues
1:1
38' ГолРодригес Макси
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
Ход матча
30'
32'
38'
1:1
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Реал Пилар Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Велес Сарсфилд 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Либертадорес Велес Сарсфилд 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Велес Сарсфилд Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Индепендьенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Колон
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|20.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|22.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|24.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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