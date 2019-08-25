Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:1
Первый тайм: 31'
Бока Хуниорс
0:1
1' ГолFranco Soldano
12' Желтая карточкаУртадо Хан
16' Желтая карточкаУрси Агустин
35
Урси
Агустин
22
Juan
Alvarez
13
Junior
Arias
18
Фабра
Франк
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
-
22 Juan AlvarezНападающий
-
13 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
1'
0:1
12'
16'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =7 -8Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Кубок Аргентины Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Банфилд 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 2:3 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Банфилд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|23.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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