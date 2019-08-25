Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
0:1
Первый тайм: 31'
Бока Хуниорс
0'
0:1
1' Гол
Franco Soldano
12' Желтая карточка
Уртадо Хан
16' Желтая карточка
Урси Агустин
31'
33
Конде
Эстебан
Нестор
4
Rodrigo
Arciero
2
Сивельи
Ренато
14
Виттор
Сержио
3
Claudio
Bravo
III
24
Luciano
Gomez
30
Jorge
Rodriguez
I
35
Урси
Агустин
22
Juan
Alvarez
13
Junior
Arias
8
Бертоло
Николас
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
2
Гольц
Паоло
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
30
Рейносо
Эмануэль1
39
Альмендра
Агустин
16
Де
Росси
Даниэле
34
Agustin
Obando
27
Franco
Soldano
17
Уртадо
Хан
Банфилд
4-3-3
Бока Хуниорс
4-4-2

Ход матча

1'
0:1
Franco Soldano
12'
 
Уртадо Хан
16'
Урси Агустин
 

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Суперлига Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Банфилд 0:2 Бока Хуниорс Примера
Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Кубок Аргентины Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера Бока Хуниорс 3:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Банфилд 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Примера А Бока Хуниорс 2:3 Банфилд Примера А Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
6. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Ланус 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
10. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
11. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
12. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
13. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 2 - 3 5
14. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
15. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Банфилд 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
23. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Урси Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Уртадо Хан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Franco Soldano бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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