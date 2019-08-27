Аргентина: Суперлига 2019-2020
Уракан
0:0
Первый тайм: 45+'
Аргентинос Хуниорс
31' Желтая карточкаВера Фаусто
37' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
44' Желтая карточкаMauro Bogado
13
Walter
Perez
18
Mauro
Bogado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
31'
44'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус
Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Уракан: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Уракан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Банфилд
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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