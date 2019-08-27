Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Уракан
0:0
Первый тайм: 45+'
Аргентинос Хуниорс
0'
31' Желтая карточка
Вера Фаусто
37' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
44' Желтая карточка
Mauro Bogado
45'+1
1
Силва
Антони
2
Gonzalo
Bettini
6
Saul
Salcedo
17
Lucas
Bareiro
13
Walter
Perez
5
Калелло
Адриан
20
Бриаско-Балекян
Норберто
18
Mauro
Bogado
15
Rodrigo
Gomez
III
7
Juan
Fernando
Garro
9
Чавес
Андрес
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
18
Diego
Sosa
III
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Уракан
4-1-4-1
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Matko Miljevic
Ауче Габриэль
31'
 
Вера Фаусто
37'
 
Miguel Angel Torren
44'
Mauro Bogado
 

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус
Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Уракан: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Уракан Примера Уракан 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Уракан 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:2 Уракан Примера А Уракан 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 5:1 Уракан Примера А Уракан 4:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Уракан Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Уракан Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
6. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Ланус 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
10. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
11. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Уракан 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
16. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
17. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Банфилд 4 1 0 3 3 - 5 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1


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