Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Второй тайм: 49'
Расинг Авельянеда
5' Желтая карточкаОрбан Лукас
7' Желтая карточкаHugo Vera
27' Желтая карточкаCristian Vega
45' Желтая карточкаЛисандро Лопес III
24
Hugo
Vera
12
Jonathan
Bay
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
5'
7'
27'
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =9 -5АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|23.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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