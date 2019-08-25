Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Второй тайм: 49'
Расинг Авельянеда
0'
5' Желтая карточка
Орбан Лукас
7' Желтая карточка
Hugo Vera
27' Желтая карточка
Cristian Vega
45' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
49'
1
Diego
Matias
Rodriguez
26
Cristian
Alberto
Diaz
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
20
Facundo
Melivillo
35
Jonathan
Herrera
6
Санчес
Маркос
25
Кристальдо
Франко
18
Валенсия
Хосе
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
32
Монтойя
Вальтер
28
Сарачо
Федерико
18
Солари
Аугусто
29
Nicolas
Reniero
15
Лисандро
Лопес
III
Сентраль Кордоба
4-1-4-1
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

5'
 
Орбан Лукас
7'
Hugo Vera
 
27'
Cristian Vega
 
45'
 
Лисандро Лопес III

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Олл Бойз 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Эль Порвенир Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =9 -5
АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе
Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
5. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Ланус 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
11. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Сентраль Кордоба 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
13. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
14. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Расинг Авельянеда 0:0 4 0 3 1 3 - 8 3
23. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Лисандро Лопес III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Cristian Vega получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Hugo Vera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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