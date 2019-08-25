Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 26'
Тальерес Кордоба
18' Желтая карточкаПинола Хавьер II
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
18'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт
Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Ривер Плейт
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 2
|8
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|14.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|15.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|23.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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