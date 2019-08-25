Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 26'
Тальерес Кордоба
0'
18' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
26'
1
Армани
Франко
17
Elias
Sebastian
Lopez
6
Диас
Пауло
22
Пинола
Хавьер
II
4
Fabricio
Angileri
21
Феррейра
Кристиан
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
8
Карраскаль
Хорхе
27
Пратто
Лукас
30
Игнасио
Скокко
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
15
Enzo
Hernan
Diaz
18
Ignacio
Mendez
8
Кубас
Адриан
32
Tomas
Pochettino
20
Фрагапане
Франко
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
27
Jony
Menendez
Ривер Плейт
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

Ход матча

18'
Пинола Хавьер II
 

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт
Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Суперлига Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт Суперлига Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт Примера
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Ривер Плейт 0:0 4 2 2 0 10 - 2 8
4. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Ланус 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
11. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Тальерес Кордоба 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 2 - 3 5
14. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
15. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
23. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    18'
    Пинола Хавьер II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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