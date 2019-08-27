Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
3:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
59' Гол в свои ворота
Guillermo Acosta
63' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
2:0
66' Гол
Nazareno Solis
77' Желтая карточка
Nazareno Solis
89' Желтая карточка
Bruno Bianchi
3:0
90' Пенальти
Руис Алан
90'+4
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
27
Nicolas
Bazzana
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
15
Мартинес
Роман
8
Federico
Gino
18
Бертолио
Факундо
30
Перес
Франко
29
Верон
Гонсало
7
Nazareno
Solis
1
Cristian
David
Lucchetti
8
Guillermo
Acosta
2
Bruno
Bianchi
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
27
Augusto
Lotti
5
Браво
Федерико
16
Рохас
Ариэль
7
Tomas
Cuello
10
Кастеллани
Гонсало
9
Leandro
Diaz
III
Альдосиви
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-1-1

Ход матча

59'
Guillermo Acosta
1:0
60'
 
Javier Fabian Toledo
Tomas Cuello
61'
 
Мелано Лукас
Augusto Lotti
63'
 
Javier Fabian Toledo
66'
Nazareno Solis
2:0
69'
 
Фернандес Хосе Луис
Рохас Ариэль
77'
Nazareno Solis
 
79'
Руис Алан
Nazareno Solis
 
86'
Nahuel Yeri
Перес Франко
 
87'
Leandro Maciel
Мартинес Роман
 
89'
 
Bruno Bianchi
90'
Руис Алан
3:0

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 0
Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Атлетико Тукуман 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б
Атлетико Тукуман 2:0 Альдосиви Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:0 Атлетико Тукуман Националь Б Альдосиви 0:3 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 2:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
6. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Ланус 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
10. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
11. Эстудиантес Ла-Плата 4 2 0 2 5 - 3 6
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Уракан 0:0 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Сентраль Кордоба 4 1 2 1 2 - 3 5
15. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
16. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
17. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Банфилд 4 1 0 3 3 - 5 3
19. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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