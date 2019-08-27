Аргентина: Суперлига 2019-2020
Альдосиви
3:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
1:0
59' Гол в свои воротаGuillermo Acosta
63' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
2:0
66' ГолNazareno Solis
77' Желтая карточкаNazareno Solis
89' Желтая карточкаBruno Bianchi
3:0
90' ПенальтиРуис Алан
30
Перес
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
Ход матча
59'
1:0
66'
2:0
77'
89'
90'
3:0
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре
Тигре 5:0 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 0
Атлетико Тукуман 2:0 Альдосиви Примера Б Атлетико Тукуман 0:0 Альдосиви Примера Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:2 Альдосиви Примера Б Альдосиви 0:0 Атлетико Тукуман Националь Б Альдосиви 0:3 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 2:1 Альдосиви Националь Б Альдосиви 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|6.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Ланус
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Уракан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Сентраль Кордоба
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|16.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Банфилд
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|19.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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