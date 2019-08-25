Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
2:0
Конец матча
Колон
0'
5' Желтая карточка
Cristian Bernardi
1:0
12' Гол в свои ворота
Lucas Acevedo
27' Желтая карточка
Перес Пабло II
35' Желтая карточка
Лертора Федерико
74' Желтая карточка
Fernando Zuqui
2:0
90' Гол
Ромеро Сильвио
90'+6
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
4
Jorge
Figal
26
Alexander
Barboza
20
Сильва
Гастон
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
22
Lucas
Daniel
Romero
6
Санчес-Миньо
Хуан
18
Ромеро
Сильвио
34
Паласиос
Себастьян
1
Леонардо
Буриан
8
Fernando
Zuqui
2
Lucas
Acevedo
6
Emanuel
Olivera
28
Эстигаррибия
Марсело
23
Cristian
Bernardi
5
Фрицлер
Матиас
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
Индепендьенте
4-4-2
Колон
4-4-2

Ход матча

5'
 
Cristian Bernardi
12'
Lucas Acevedo
1:0
27'
Перес Пабло II
 
35'
 
Лертора Федерико
57'
 
Mauro Da Luz
Фрицлер Матиас
67'
 
Чанкалай Томас
Cristian Bernardi
70'
Доминго Николас
Lucas Daniel Romero
 
74'
 
Fernando Zuqui
83'
 
Nicolas Leguizamon
Rodrigo Aliendro
84'
Домингес Сесильо
Бланко Доминго
 
89'
Cristian Chavez I
Паласиос Себастьян
 
90'
Ромеро Сильвио
(Бустос Фабрисио)
2:0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте
Колон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон
Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Индепендьенте 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Суперлига Колон 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 4:1 Колон Примера
Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
3. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
5. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Эстудиантес Ла-Плата 3 2 0 1 4 - 1 6
8. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
10. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Ланус 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
16. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 6 - 7 4
17. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
18. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
19. Дефенса и Хустисия 4 1 0 3 2 - 6 3
20. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
21. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
22. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1
24. Годой Крус 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    ГООООООООЛ - Lucas Acevedo очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    5'
    Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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