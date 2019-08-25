Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
2:0
Конец матча
Колон
5' Желтая карточкаCristian Bernardi
1:0
12' Гол в свои воротаLucas Acevedo
27' Желтая карточкаПерес Пабло II
35' Желтая карточкаЛертора Федерико
74' Желтая карточкаFernando Zuqui
2:0
90' ГолРомеро Сильвио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
12'
1:0
27'
35'
74'
90'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =2 -8Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте
Колон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон
Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|5.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Эстудиантес Ла-Плата
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|20.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|21.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|22.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|24.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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