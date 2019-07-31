Кубок Ауди 2019

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Реал Мадрид
2:2
Первый тайм: 37'
Фенербахче
0'
0:1
6' Гол
Родригес Гарри II
1:1
12' Гол
Бензема Карим
2:1
27' Гол
Бензема Карим
2:2
34' Гол
Дирар Набиль
37'
Реал Мадрид
Фенербахче

Ход матча

6'
0:1
Родригес Гарри II
(Крузе Макс)
12'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
1:1
27'
Бензема Карим
(Кроос Тони)
2:1
34'
2:2
Дирар Набиль

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург
  • Первый тайм
  • 36'
    Небольшая паника возникла в штрафной "Фенербахче". Мяч заметался по ней, но никому из игроков "Реала" не удалось нанести удар.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Дирар!!!
    Быстрый ответ турецкой команды, Дирар получил пас в штрафной, пробил, мяч попал в ногу Одриосоле и перелетел Наваса. Счёт равный.
  • Опасный момент
    34'
    Бензема мог сейчас сделать хет-трик, но Байиндыр ногой отбивает мяч, летевший в дальний угол, а на добивании партнёры подвели. Удар от ворот.
  • Офсайд
    33'
    Мурики выскакивает один на один, но испанцы успешно использовали офсайдную ловушку.
  • Фол, нарушение
    32'
    Начо сбивает Мурики в середине поля, судья фиксирует нарушение со стороны защитника "Реала".
  • 31'
    "Фенербахче" хочет ответить быстро и результативно. Но пока не получается., много брака впереди.
  • 30'
    Теперь пытается и "Фенербахче" продемонстрировать прессинг. Нападающие обозначают давление на оборону Мадрида, но всё как-то лениво.
  • 29'
    Зидан спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства.
  • 2 гола - дубль!
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Бензема!!!
    Кроос организовал подачу точно на голову Бензема, который с линии вратарской выводит "Реал" вперёд.
  • Фол, нарушение
    28'
    Винисиуса придержали за футболку у правого угла штрафной. Это фол.
  • 27'
    Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны "Фенербахче" просто выносить мяч вперед куда подальше.
  • 26'
    "Реал" продолжает наступать. Акцент атак сместился на левый фланг, но кроме как о навесах в штрафную ни о чем другом говорить не приходится.
  • 25'
    Болельщики ведут себя странно. Очень уж тихо на стадионе. Оживление происходит только в те моменты, когда "Реал" приближается к чужой штрафной.
  • Угловой
    24'
    Два подряд угловых подали испанцы, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    23'
    А сейчас уже "Реал" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • Угловой
    22'
    "Фенербахче" зарабатывает теперь угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.
  • Угловой
    21'
    "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер испанцы разыгрывают неудачно.
  • 20'
    Перехват в центре поля, Гарри Родригес убежал по левому флангу, но прострелил точно в руки Навасу. А ведь в центре штрафной совсем один оставался Мурики.
  • 19'
    Игроки из Турции пока не могут зацепиться за мяч и просто смотрят на то, как играет соперник. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Винисиус грубо сыграл в нападении против Гарри Родригеса, судья прав.
  • 17'
    "Фенербахче" безуспешно пытается отвести игру от своих ворот. Пока что не выходит, "Реал" старается забить второй.
  • Фол, нарушение
    16'
    Хороший штрафной заработали испанцы у правого края штрафной. Но Кроос принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно сопернику.
  • Опасный момент
    15'
    Бензема ворвался в штрафную с левого края и пробил точно в дальний угол ворот, вратарь выручил.
  • Фол, нарушение
    15'
    Вальверде с помощью грубого приёма встретил соперника у центрального круга, штрафной удар.
  • 14'
    Пошли ошибки у "Фенербахче", одна за одной. То передача неточная, то просто игроки из Турции позволяют сопернику отобрать мяч, занервничали.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бензема!!!
    А вот и атака вторым темпом, прострел с правого фланга от Винисиуса, ошибка центрального защитника, и Бензема с 3 метров не промахивается. Счёт равный.
  • 13'
    "Реал" довольно легко и красиво прошел центр поля, но точно навесить с правого фланга в штрафную не получилось.
  • Угловой
    12'
    Извлечь выгоду из корнера туркам не получилось, но и игроки  "Реала" не смогли убежать в контратаку. 
  • Опасный момент
    11'
    Туфан решается на удар с 27 метров, Навас не стал рисковать, отбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    10'
    Иско остановили у левого края штрафной, последовал быстрый розыгрыш с завершающим ударом Винисиуса, вратарь на месте.
  • Опасный момент
    9'
    Ещё одна атака "Фенербахче". Мурики в упор расстреливал ворота Наваса, чуть не повезло.
  • 8'
    Первым ударом в створ ворот, турки открывают счет в матче. Посмотрим, хватит ли "Реалу" характера на ответ.
  • Описание гола
    7'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Гарри Родригес!!!
    Гарри Родригес в своей привычной манере сместился с фланга к линии штрафной и пробил точно по центру ворот, Навас не выручил.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кроос нарушает правила у центрального круга, судья был рядом,  зафиксировал фол.
  • 6'
    Азар размял Байиндыра своей подачей с левого фланга, всё спокойно в турецкой штрафной.
  • 5'
    Испанцы первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели, Бензема с левого края прострелил точно на ногу защитнику "Фенербахче".
  • 4'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 3'
    И наконец-то свершилось то, чего так долго ждали. "Реал" перешел на половину поля "Фенербахче", но всё это без обострения.
  • 2'
    Игроки из Турции больше владеют мячом на первых минутах, но подойти на расстояние выстрела им не удается. 
  • 1'
    "Реал" проводит матч в комплекте формы зелёного цвета, в жёлтой футболисты из "Фенербахче".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты из Турции.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча, "Реал" Мадрид - "Фенербахче". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Новости
Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:2 Фенербахче
Реал Мадрид
53.6% (75)
Ничья
5.7% (8)
Фенербахче
40.7% (57)
1:2 Фенербахче
22.9% (32)
2:1 Реал Мадрид
19.3% (27)
3:1 Реал Мадрид
12.1% (17)
0:1 Фенербахче
7.9% (11)
3:0 Реал Мадрид
7.9% (11)
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