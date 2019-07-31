Кубок Ауди 2019

Начо сбивает Мурики в середине поля, судья фиксирует нарушение со стороны защитника "Реала".

Мурики выскакивает один на один, но испанцы успешно использовали офсайдную ловушку.

Бензема мог сейчас сделать хет-трик, но Байиндыр ногой отбивает мяч, летевший в дальний угол, а на добивании партнёры подвели. Удар от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Дирар!!! Быстрый ответ турецкой команды, Дирар получил пас в штрафной, пробил, мяч попал в ногу Одриосоле и перелетел Наваса. Счёт равный.

Небольшая паника возникла в штрафной "Фенербахче". Мяч заметался по ней, но никому из игроков "Реала" не удалось нанести удар.

31' "Фенербахче" хочет ответить быстро и результативно. Но пока не получается., много брака впереди.

30' Теперь пытается и "Фенербахче" продемонстрировать прессинг. Нападающие обозначают давление на оборону Мадрида, но всё как-то лениво.

29' Зидан спокоен, пока игра команды не дает ему поводов для расстройства.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Бензема!!!

Кроос организовал подачу точно на голову Бензема, который с линии вратарской выводит "Реал" вперёд.

28' Винисиуса придержали за футболку у правого угла штрафной. Это фол.

27' Высоким прессингом накрывает "Реал" защиту противника, так что приходится игрокам обороны "Фенербахче" просто выносить мяч вперед куда подальше.

26' "Реал" продолжает наступать. Акцент атак сместился на левый фланг, но кроме как о навесах в штрафную ни о чем другом говорить не приходится.

25' Болельщики ведут себя странно. Очень уж тихо на стадионе. Оживление происходит только в те моменты, когда "Реал" приближается к чужой штрафной.

24' Два подряд угловых подали испанцы, но толку от этого факта никакого.

23' А сейчас уже "Реал" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

22' "Фенербахче" зарабатывает теперь угловой, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.

21' "Реал" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер испанцы разыгрывают неудачно.

20' Перехват в центре поля, Гарри Родригес убежал по левому флангу, но прострелил точно в руки Навасу. А ведь в центре штрафной совсем один оставался Мурики.

19' Игроки из Турции пока не могут зацепиться за мяч и просто смотрят на то, как играет соперник.

18' Винисиус грубо сыграл в нападении против Гарри Родригеса, судья прав.

17' "Фенербахче" безуспешно пытается отвести игру от своих ворот. Пока что не выходит, "Реал" старается забить второй.

16' Хороший штрафной заработали испанцы у правого края штрафной. Но Кроос принял легкомысленное решение и адресовал мяч точно сопернику.

15' Бензема ворвался в штрафную с левого края и пробил точно в дальний угол ворот, вратарь выручил.

15' Вальверде с помощью грубого приёма встретил соперника у центрального круга, штрафной удар.

14' Пошли ошибки у "Фенербахче", одна за одной. То передача неточная, то просто игроки из Турции позволяют сопернику отобрать мяч, занервничали.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Бензема!!!

А вот и атака вторым темпом, прострел с правого фланга от Винисиуса, ошибка центрального защитника, и Бензема с 3 метров не промахивается. Счёт равный.

13' "Реал" довольно легко и красиво прошел центр поля, но точно навесить с правого фланга в штрафную не получилось.

12' Извлечь выгоду из корнера туркам не получилось, но и игроки "Реала" не смогли убежать в контратаку.

11' Туфан решается на удар с 27 метров, Навас не стал рисковать, отбил мяч на угловой.

10' Иско остановили у левого края штрафной, последовал быстрый розыгрыш с завершающим ударом Винисиуса, вратарь на месте.

9' Ещё одна атака "Фенербахче". Мурики в упор расстреливал ворота Наваса, чуть не повезло.

8' Первым ударом в створ ворот, турки открывают счет в матче. Посмотрим, хватит ли "Реалу" характера на ответ.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Гарри Родригес!!!

Гарри Родригес в своей привычной манере сместился с фланга к линии штрафной и пробил точно по центру ворот, Навас не выручил.

7' Кроос нарушает правила у центрального круга, судья был рядом, зафиксировал фол.

6' Азар размял Байиндыра своей подачей с левого фланга, всё спокойно в турецкой штрафной.

5' Испанцы первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели, Бензема с левого края прострелил точно на ногу защитнику "Фенербахче".

4' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

3' И наконец-то свершилось то, чего так долго ждали. "Реал" перешел на половину поля "Фенербахче", но всё это без обострения.

2' Игроки из Турции больше владеют мячом на первых минутах, но подойти на расстояние выстрела им не удается.

1' "Реал" проводит матч в комплекте формы зелёного цвета, в жёлтой футболисты из "Фенербахче".