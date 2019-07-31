Кубок Ауди 2019
Реал Мадрид
2:2
Первый тайм: 37'
Фенербахче
0:1
6' ГолРодригес Гарри II
1:1
12' ГолБензема Карим
2:1
27' ГолБензема Карим
2:2
34' ГолДирар Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
-
26 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 Васкес ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рейес ДиегоЗащитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тунч ЮсуфНападающий
-
22 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
6'
0:1
12'
1:1
27'
2:1
34'
2:2
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =6 -5Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург
Реал Мадрид
53.6% (75)
Ничья
5.7% (8)
Фенербахче
40.7% (57)
1:2 Фенербахче
22.9% (32)
2:1 Реал Мадрид
19.3% (27)
3:1 Реал Мадрид
12.1% (17)
0:1 Фенербахче
7.9% (11)
3:0 Реал Мадрид
7.9% (11)
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