Кубок Ауди 2019

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Бавария
 
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Тоттенхэм

Предыдущие игры

Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Победитель второго полуфинала Последний матч: +0 =0 -1
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала

Последние игры между собой

Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала Лига чемпионов Океании
1/2 финала
6 Бавария
1 Фенербахче
0 Реал Мадрид
1 Тоттенхэм
Финал
0 Бавария
0 Тоттенхэм
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 31.07.2019, осталось 7 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бавария - Тоттенхэм
    Бавария
    58.2% (57)
    Ничья
    7.1% (7)
    Тоттенхэм
    34.7% (34)
    2:1 Бавария
    34.7% (34)
    1:2 Тоттенхэм
    23.5% (23)
    2:0 Бавария
    7.1% (7)
    1:0 Бавария
    7.1% (7)
    1:3 Тоттенхэм
    5.1% (5)
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