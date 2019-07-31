Кубок Ауди 2019
Предыдущие игры
Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Победитель второго полуфинала Последний матч: +0 =0 -1Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Последние игры между собой
Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бавария
58.2% (57)
Ничья
7.1% (7)
Тоттенхэм
34.7% (34)
2:1 Бавария
34.7% (34)
1:2 Тоттенхэм
23.5% (23)
2:0 Бавария
7.1% (7)
1:0 Бавария
7.1% (7)
1:3 Тоттенхэм
5.1% (5)
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