Кубок Ауди 2019

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Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала

Последние игры между собой

Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала Лига чемпионов Океании
1/2 финала
0 Бавария
0 Фенербахче
0 Реал Мадрид
0 Тоттенхэм
Финал
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    Текстовая онлайн трансляция матча Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала

    До начала игры, которая состоится 31.07.2019, осталось 2 дня 21 час 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала
    Победитель первого полуфинала
    71.4% (15)
    Ничья
    9.5% (2)
    Победитель второго полуфинала
    19% (4)
    2:1 Победитель первого полуфинала
    33.3% (7)
    2:0 Победитель первого полуфинала
    19% (4)
    1:2 Победитель второго полуфинала
    14.3% (3)
    1:0 Победитель первого полуфинала
    9.5% (2)
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