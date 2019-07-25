Кубок Ауди 2019
Предыдущие игры
Победитель первого полуфинала Последний матч: +1 =0 -0Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Победитель второго полуфинала Последний матч: +0 =0 -1Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Последние игры между собой
Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель первого полуфинала
71.4% (15)
Ничья
9.5% (2)
Победитель второго полуфинала
19% (4)
2:1 Победитель первого полуфинала
33.3% (7)
2:0 Победитель первого полуфинала
19% (4)
1:2 Победитель второго полуфинала
14.3% (3)
1:0 Победитель первого полуфинала
9.5% (2)
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