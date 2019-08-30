Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

51' Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Матч возобновлен

49' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

49' Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

48' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

44' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Карришу Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Навас Хесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Мунир Эль-Хаддади бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

41' Удар от ворот произведет Сельта

40' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

40' Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Васкес Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Васкес Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

33' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

28' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Навас Хесус из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Навас Хесус , обходя своих соперников

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Отличная игра от Фернандо Режес из команды Севилья . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

25' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

24' Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи

24' Денис Суарес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Хорошая попытка от Нолито Агудо , был неплохой удар, но вратарь спас

23' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Сельта

20' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

18' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Отличная игра от Де Йонг Люк из команды Севилья . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

17' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.

14' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Сельта

13' Нолито Агудо из команды Севилья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

12' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Сельта

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Регилон Серхио , обходя своих соперников

10' Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

10' Хорошо играет на выходе Рубен Бланко - мяч в ее руках

10' Навас Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 87%, [team2]: 13%.

9' Удар от ворот произведет Сельта

9' Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали

9' Плохо играет Араухо Нестор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

7' Де Йонг Люк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

7' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Навас Хесус нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

5' Удар от ворот произведет Сельта

5' Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.

4' Пейнадо Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Сельта

3' Карришу Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

3' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Навас Хесус из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

2' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Васкес Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Севилья начинает с центра поля