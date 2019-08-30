Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан Зрители: 37787
Сельта
24' Желтая карточкаВаскес Кевин
34' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
45' Желтая карточкаБраис Мендес
54' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
16
Навас
Хесус
10
Банега
Эвер
24
Хордан
Хоан
19
Де
Йонг
Люк
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рико СерхиоВратарь
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
30 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Лосада ИкерПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья
Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес
Сельта Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе
Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Сельта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Алавес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Севилья
93.3% (153)
Ничья
6.1% (10)
Сельта
0.6% (1)
2:1 Севилья
47% (77)
2:0 Севилья
24.4% (40)
3:1 Севилья
9.8% (16)
1:0 Севилья
9.1% (15)
1:1 Ничья
4.3% (7)
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