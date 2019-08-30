Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Севилья
0:0
Второй тайм: 60'

Стадион: Зрители: 37787
Сельта
0'
24' Желтая карточка
Васкес Кевин
34' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
45' Желтая карточка
Браис Мендес
54' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
60'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
6
Карришу
Даниэль
23
Регилон
Серхио
10
Банега
Эвер
25
Фернандо
Режес
24
Хордан
Хоан
8
Нолито
Агудо
19
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
4
Араухо
Нестор
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
23
Браис
Мендес
14
Лоботка
Станислав
8
Пейнадо
Франсиско
6
Денис
Суарес
19
Фернандес
Габриэль
10
Аспас
Яго
Севилья
4-3-3
Сельта
4-4-2

Ход матча

24'
 
Васкес Кевин
34'
Мунир Эль-Хаддади
 
45'
 
Браис Мендес
53'
 
Санти Мина
Фернандес Габриэль
54'
Карлос Диего Сантос
 
55'
Хиль Бриан
Мунир Эль-Хаддади
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья
Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес
Сельта Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сельта 1:0 Валенсия Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 1:2 Лацио Сельта 0:1 Тенерифе
Унион Берлин 0:3 Сельта Сельта 1:0 Лилль Сельта 3:0 Луго Сельта 2:2 Райо Вальекано Атлетик Б 3:1 Сельта Сельта 2:0 Барселона Леганес 0:0 Сельта Эспаньол 1:1 Сельта Сельта 2:1 Жирона Атлетико М 2:0 Сельта Сельта 3:1 Реал Сосьедад Уэска 3:3 Сельта Сельта 3:2 Вильярреал Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Эйбар 1:0 Сельта

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Сельта: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 4:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Сельта Примера
Севилья 2:1 Сельта Примера Сельта 0:3 Севилья Примера Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля Севилья 1:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Сельта Примера Сельта 1:0 Севилья Примера Севилья 0:1 Сельта Примера Севилья 4:1 Сельта Примера Сельта 2:0 Севилья Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Вальядолид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Алавес Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Осасуна Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сельта 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Барселона Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Леванте Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Мальорка Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Хетафе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Леганес Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Бетис Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Сельта
Севилья
93.3% (153)
Ничья
6.1% (10)
Сельта
0.6% (1)
2:1 Севилья
47% (77)
2:0 Севилья
24.4% (40)
3:1 Севилья
9.8% (16)
1:0 Севилья
9.1% (15)
1:1 Ничья
4.3% (7)
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