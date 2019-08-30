Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
1:3
Второй тайм: 65'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
6' Гол
Баккер Ник
1:1
17' Гол
Джонсон Деннис
24' Желтая карточка
Угриниц Филип
1:2
27' Гол
Брюнс Томас
36' Желтая карточка
Пенья Серхио
1:3
38' Гол
Бель-Хассани Иллиас
54' Желтая карточка
Клемент Пелле
65'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
3
Веендорп
Кезиа
4
Баккер
Ник
39
Бесте
Ян-Никлас
30
Бос
Хенк
21
Угриниц
Филип
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
17
Пенья
Серхио
25
Ариас
Яфар
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
19
Деккер
Рик
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
22
Клемент
Пелле
20
Брюнс
Томас
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
Эммен
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

6'
Баккер Ник
(Лаурсен Николай)
1:0
17'
1:1
Джонсон Деннис
(Бель-Хассани Иллиас)
24'
Угриниц Филип
 
27'
1:2
Брюнс Томас
(Хамер Густаво)
36'
Пенья Серхио
 
38'
1:3
Бель-Хассани Иллиас
54'
 
Клемент Пелле

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген
Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II
ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Эммен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Эммен 1:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Эммен Товарищеские матчи
ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Спарта Роттердам 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
5. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
6. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Утрехт 4 2 1 1 9 - 6 7
8. ВВВ-Венло 4 2 0 2 7 - 10 6
9. Твенте 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Херенвен 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. ПЕК Зволле 3:1 5 1 1 3 7 - 12 4
13. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
14. АДО Ден Хааг 4 1 0 3 7 - 9 3
15. Эммен 1:3 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Хераклес 4 0 2 2 2 - 8 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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