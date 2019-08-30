Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
1:3
Второй тайм: 65'
Стадион: De Oude Meerdijk
ПЕК Зволле
1:0
6' ГолБаккер Ник
1:1
17' ГолДжонсон Деннис
24' Желтая карточкаУгриниц Филип
1:2
27' ГолБрюнс Томас
36' Желтая карточкаПенья Серхио
1:3
38' ГолБель-Хассани Иллиас
54' Желтая карточкаКлемент Пелле
23
Бейл
Гленн
30
Бос
Хенк
17
Пенья
Серхио
25
Ариас
Яфар
15
Керстен
Сэм
19
Деккер
Рик
20
Брюнс
Томас
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Бос ХенкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Leon Sopic
-
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
-
19 Деккер РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
17'
24'
27'
1:2
36'
38'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Аякс 5:0 Эммен Эммен 0:1 Гронинген
Эммен 3:0 ОФИ Гоу Эхед Иглс 2:3 Эммен Гронинген 2:2 Эммен Эммен 1:1 Алмере Сити Эммен 1:1 ПЕК Зволле Рольдер Бойз 0:10 Эммен Нейв-Буйнен 1:13 Эммен Эммен 1:0 Гронинген Виллем II 2:3 Эммен Херенвен 3:0 Эммен Де Графсхап 1:0 Эммен Эммен 2:0 Утрехт НАК Бреда 1:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен Эммен 2:5 Аякс ПЕК Зволле 3:0 Эммен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II
ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Эммен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
ПЕК Зволле: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|5.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|ВВВ-Венло
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Твенте
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|ПЕК Зволле
|3:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|13.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|15.
|Эммен
|1:3
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Хераклес
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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