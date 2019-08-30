Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
2:1
Перерыв
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Мускрон-Перювельз
1:0
19' ГолДе Камарго Игор
1:1
28' ГолАллаги Сами
2:1
29' ГолКайя Онур
34' Желтая карточкаСхоофс Роб
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
31
Годо
Бруно
23
Кейруш
Диогу
15
Бойя
Франк
10
Бакич
Марко
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
17 Trova Boni
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Joan CampinsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
19'
1:0
28'
1:1
29'
2:1
34'
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =6 -4Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк
Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|2.
|Стандард
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|4.
|Мускрон-Перювельз
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Генк
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Остенде
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Эйпен
|5
|0
|2
|3
|3 - 13
|2
|16.
|Васланд-Беверен
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
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