Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мехелен
2:1
Перерыв

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
19' Гол
Де Камарго Игор
1:1
28' Гол
Аллаги Сами
2:1
29' Гол
Кайя Онур
34' Желтая карточка
Схоофс Роб
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
22
Коррин
Александр
30
Ванлерберге
Йорди
16
Схоофс
Роб
8
Кайя
Онур
10
Де
Камарго
Игор
11
Сторм
Никола
31
Ванзейр
Данте
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
31
Годо
Бруно
23
Кейруш
Диогу
7
Олинга
Фабрис
15
Бойя
Франк
6
Хочко
Дени
25
Петшак
Рафаль
10
Бакич
Марко
45
Jonah
Osabutey
9
Аллаги
Сами
Мехелен
4-2-3-1
Мускрон-Перювельз
3-4-1-2

Ход матча

19'
Де Камарго Игор
(Схоофс Роб)
1:0
28'
1:1
Аллаги Сами
(Олинга Фабрис)
29'
Кайя Онур
(Ванзейр Данте)
2:1
34'
Схоофс Роб
 

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен Мехелен 3:1 Генк
Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен Мехелен 3:0 Вестерло
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Мускрон-Перювельз: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про
Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Мехелен 2:1 6 4 1 1 11 - 5 13
2. Стандард 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
4. Мускрон-Перювельз 1:2 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
6. Генк 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Остенде 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
9. Кортрейк 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Зульте-Варегем 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Шарлеруа 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Сент-Трюйден 5 1 1 3 2 - 10 4
13. Серкль Брюгге 5 1 0 4 4 - 11 3
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Эйпен 5 0 2 3 3 - 13 2
16. Васланд-Беверен 5 0 1 4 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Схоофс Роб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кайя Онур бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Аллаги Сами бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Де Камарго Игор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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