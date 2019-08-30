Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
0:1
Перерыв
Стадион: Боруссия Парк
РБ Лейпциг
2' Желтая карточкаЭмболо Брель
18' Желтая карточкаЛаймер Конрад
0:1
38' ГолВернер Тимо
42' Желтая карточкаЗакария Денис
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
18'
38'
0:1
42'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси
Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Байер Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Фортуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Падерборн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Боруссия М
22% (36)
Ничья
38.4% (63)
РБ Лейпциг
39.6% (65)
1:2 РБ Лейпциг
26.8% (44)
1:1 Ничья
25% (41)
2:1 Боруссия М
17.7% (29)
2:2 Ничья
12.8% (21)
0:1 РБ Лейпциг
6.1% (10)
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