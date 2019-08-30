Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия М
0:1
Перерыв

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
2' Желтая карточка
Эмболо Брель
18' Желтая карточка
Лаймер Конрад
0:1
38' Гол
Вернер Тимо
42' Желтая карточка
Закария Денис
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
19
Джонсон
Фабиан
36
Эмболо
Брель
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
Боруссия М
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

Ход матча

2'
Эмболо Брель
 
18'
 
Лаймер Конрад
38'
0:1
Вернер Тимо
(Форсберг Эмиль)
42'
Закария Денис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Майнц 1:3 Боруссия М Боруссия М 0:0 Шальке 04 Зандхаузен 0:1 Боруссия М Боруссия М 2:2 Челси
Боруссия М 0:2 Атлетик Б Боруссия М 2:1 Анже Боруссия М 2:1 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:5 Боруссия М Аугсбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:0 Мюнхен-1860 Боруссия М 8:0 Мёнхенгладбах Гуанчжоу Фули 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Боруссия Д Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла
РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3. Фрайбург Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Байер Л Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Бавария Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Боруссия М 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Фортуна Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Аугсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Вердер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Падерборн Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Майнц Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг
Боруссия М
22% (36)
Ничья
38.4% (63)
РБ Лейпциг
39.6% (65)
1:2 РБ Лейпциг
26.8% (44)
1:1 Ничья
25% (41)
2:1 Боруссия М
17.7% (29)
2:2 Ничья
12.8% (21)
0:1 РБ Лейпциг
6.1% (10)
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