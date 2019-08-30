Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

43' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

38' Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!

38' Форсберг Эмиль разрезает оборону соперника отличным пасом

37' Хорошо играет на выходе Зоммер Янн - мяч в ее руках

35' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

34' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хорошие скиллы дриблинга показывает Плеа Алассан , обходя своих соперников

31' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

30' Выглядело как неплохой момент. Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

27' Плеа Алассан пробил со штрафного прямо в стенку

25' Зоммер Янн ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

25' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эмболо Брель , обходя своих соперников

24' Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали

23' Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Забитцер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Хорошо играет на выходе Гулач Петер - мяч в ее руках

19' Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Лаймер Конрад получил желтую карточку от судьи

17' Выглядело как неплохой момент. Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

16' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

14' Лайнер Штефан не смог попасть в створ ударом издали

13' Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Лайнер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Пространство открывается для Эмболо Брель , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

10' ШАНС! Плеа Алассан имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

9' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тюрам Маркус , обходя своих соперников

5' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

5' Закария Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

3' Клостерманн Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Эмболо Брель получил желтую карточку от судьи

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре